Tuğba Işık Ercan Malezya'da: Kadınların Güçlenmesi ve İşbirliği Öne Çıktı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Malezya ziyareti kapsamında kadınların siyasette, eğitimde ve sivil toplumda güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceledi ve iki ülke arasında işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

Politik ve sivil temaslar

Ziyaret süresince Ercan, Malezya'nın önde gelen siyasi ve sivil aktörleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı, eğitimde fırsat eşitliği ve liderlik kapasitesinin artırılması gibi başlıklar ön plana çıktı.

Temaslarına Malezya Halkın Adalet Partisi (PKR) Genel Başkan Yardımcısı Nurul Izzah Anwar ziyaretiyle başlayan Ercan, burada kadınların siyasette daha etkin yer alması ve adalet temelli temsiliyetin geliştirilmesi konularını ele aldı. Ercan, Türkiye'deki deneyimleri paylaşarak iki ülke kadınları arasında sürdürülebilir işbirliği köprüsü kurulabileceğini vurguladı.

Eğitim ve ortak projeler

Ercan, ikinci görüşmesinde İktidar Partisi Kadın Kolları Başkanı ve Malezya Milli Eğitim Bakanı Fadhlina Siddiq ile bir araya geldi; toplantıda PKR Kadın Kolları yöneticileri de yer aldı. Kız çocuklarının eğitim yoluyla güçlenmesi, liderlik potansiyelinin desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliği konuları detaylı şekilde ele alındı. Türkiye'de atılan adımlar hakkında bilgi veren Ercan, eğitimde deneyim paylaşımı ve ortak projeler için istişarelerin sürdürüleceğini belirtti.

İnsani yardım ve sivil toplum işbirlikleri

Ziyaretin ikinci gününde Ercan, ülkenin köklü sivil toplum kuruluşlarından IKRAM Kadın Kolları Başkanı Sallwahiyu Mohd Salleh ve beraberindeki heyetle Yunus Emre Enstitüsü'nde bir araya geldi. Görüşmede Gazze'nin yeniden inşası sürecinde kadınlar ve çocuklar için yürütülebilecek ortak insani yardım ve dayanışma çalışmaları tartışıldı. Ercan, burada "Kadınların dayanışmasıyla şekillenen bu gönül köprüsünün iki ülke arasında kalıcı işbirliklerine vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı gün Ercan, önemli sivil toplum kuruluşlarından ABIM, HELWA ve SALWA'nın kadın yöneticileriyle de bir araya gelerek Gazze'de yürütülebilecek yeniden inşa ve sosyal destek faaliyetlerinde kadınların ve STK'ların üstlenebileceği roller üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Temasların tamamlanması ve mesaj

Tuğba Işık Ercan, temaslarını Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'i ziyaret ederek tamamladı ve Büyükelçi Yüksel'e nazik ev sahipliği ve Türkiye–Malezya ilişkilerinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar için teşekkür etti.

Ziyaretlerde, kadınların farklı coğrafyalarda karşılaştıkları sorunların benzer olduğu, çözüm için uluslararası dayanışma ve ortak aklın önem taşıdığı vurgulandı. Ercan'ın mesajında "Malezya'da kadınların eğitimden siyasete, sivil toplumdan insani yardıma kadar birçok alanda aktif şekilde yer alması bizler için ilham verici. Türkiye olarak bu birikimi ortak projelerle küresel ölçekte güçlendirmeye hazırız." ifadeleri öne çıktı.

AK Parti tarafından yapılan açıklamada, ziyaret boyunca iki ülke arasında özellikle eğitim, siyaset ve insani yardım alanlarında somut işbirliği adımları atılması için karşılıklı görüş alışverişinin sürdüğü kaydedildi.

