TÜGVA Batman İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

TÜGVA Batman İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman İl Temsilciliği, 5. Olağan Genel Kurulu'nu Batman Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan, TÜGVA'nın 12 yıldır faaliyet gösterdiğini ve dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biri olma amacında olduklarını vurguladı.

Taylan, "Bugün burada sadece bir genel kurul gerçekleştiriyor değiliz, yeniden tazelenmeye, yeniden dirilişe ve yeniden bir uyanışa vesile olmaya çalışıyoruz," dedi. Ayrıca, TÜGVA Batman İl Temsilciliği'nin bugüne kadar 15.000 gence ulaştığını ifade etti.

"İlkokullardan üniversitelere kadar, 60 farklı etkinlikle gençlerle bir araya geldik. Kitap okuma yarışmalarından ihtisas akademi programlarına kadar birçok projeyi başarıyla yürüttük," diyen Taylan, gençlerin fikir ve projelerinin önemini vurgulayarak, "silah değil kalem tutan bir gelecek için gayret göstermeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

TÜGVA Batman İl Temsilcisi Mehmet Onutçu da konuşmasında, bu genel kurulun sadece bir toplantı olmadığını, aynı zamanda bin yıllık bir medeniyetin nöbet devri olduğunu dile getirdi. Onutçu, "Bizler bu ruhla mayalanmış bir medeniyetin izini taşıyoruz," sözlerini kullandı.

Gençliğe yönelik eğitim ve gelişim faaliyetlerine değinen Onutçu, "Yaz okullarında binlerce ortaokul öğrencimizle bir araya geldik, Kur'an-ı Kerim öğretiminin yanı sıra güzel ahlakı da alışkanlık haline getirmeye çalıştık. Spor etkinlikleri, yüzme kursları ve bilgi yarışmalarıyla gençlerimizi hem eğlendirdik hem de geliştirdik," açıklamasında bulundu.

Onutçu, ayrıca yazılım, kodlama ve bilgisayar eğitimleri ile geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Genel Kurul’da Mehmet Onutçu, yeniden TÜGVA Batman İl Temsilcisi olarak seçildi.

Programa, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile TÜGVA üyeleri de katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.