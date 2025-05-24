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TÜGVA Erzurum'da 5. Olağan İl Genel Kurulu Gerçekleşti

TÜGVA Erzurum İl Temsilciliği'nin 5. Olağan İl Genel Kurulu, yeni dönem hedefleriyle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:12
TÜGVA Erzurum'da 5. Olağan İl Genel Kurulu Gerçekleşti

TÜGVA Erzurum'da 5. Olağan İl Genel Kurulu Gerçekleşti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliği, 5. Olağan İl Genel Kurulunu Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenledi. Kurul, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Çiftçi'den Gençliğe Vurgu

Toplantıda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TÜGVA'da görev alan herkese teşekkür ederek, yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Gençlerin toplumdaki önemine dikkat çeken Çiftçi, "Gençler toplumun değişimin öncüsü, ekonomik kalkınmanın taşıyıcısı ve teknolojik dönüşümün itici gücüdür. Bu nedenle gençleri sağlam değerlerle geleceğe taşımak, bir ülkenin geleceğini inşa etmek anlamına gelir." dedi.

AK Parti Milletvekili Altınok'tan Ayrıca Destek

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, gençliğin geçmişte birçok sorunla karşılaştığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu sorunların büyük ölçüde aşıldığını ifade etti. Altınok, "Kazanımlarımızın kalıcı olabilmesi için birbirimizi sımsıkı tutmamız gerekiyor," diyerek, toplumsal birlikteliğe vurgu yaptı.

İl Başkanı Küçükoğlu ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcıları'ndan Mesajlar

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, gençlerin bugün ve yarının mimarı olduğunu aktararak, "Bu davada bize yol açan Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz," dedi. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Selim Özaltun, vakfın kuruluşundaki "önce maneviyat" anlayışını vurguladı ve bu süreçte önemli bir gelişim kaydettiklerini belirtti.

Yeni Dönemde Daha Fazla Çalışma Vurgusu

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç, gençlere teşekkür ederek, yeni dönemde daha fazla çalışacaklarını ifade etti. Genel kurul, Kömeç’in liderliğindeki yeni yürütme kurulu ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programa; İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ile vakıf üyeleri katılım gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğinin 5. Olağan İl Genel Kurulu...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğinin 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğinin 5. Olağan İl Genel Kurulu...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğinin 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

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