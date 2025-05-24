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TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: "Barbar Güçlere Karşı Mücadele Ediyoruz"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Niğde'de yaptığı konuşmada barbar güç odaklarına karşı mücadele ettiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:19
TÜGVA Genel Başkanı Beşinci: "Barbar Güçlere Karşı Mücadele Ediyoruz"

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Niğde'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Niğde İl Temsilciliği'nin 5. Olağan Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Beşinci, kongrede yaptığı konuşmada, toplum için entelektüel gençler yetiştirme hedefleri olduğunu belirtti. Projelerini bu amaçla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Beşinci, "Tabii ki medeni ve insani tarafımızı asla unutmuyoruz. Bizler barbar olan güç odaklarına baş kaldırıyoruz. Bu dünyaya iz bırakmak için koşturuyoruz ve var gücümüzle mücadele ediyoruz." dedi.

Beşinci, konuşmasına devam ederek, bu mücadelelerin tarihsel bir bağlamı olduğunu, Peygamber Efendimiz’in bu yolda başlattığı mücadelenin bugüne kadar sürdüğünü kaydetti. Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet'in ve Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalif duruşlarının ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kongrede, Melih Tayyip Orhan TÜGVA Niğde İl Temsilcisi olarak seçildi. Kongreye, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve birçok davetli genç katıldı.

Terörsüz Türkiye Süreci Üzerine Açıklamalar

Kongre öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşinci, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değindi. Bu çıkışı en fazla kendilerinin sahiplenmekte olduğunu belirten Beşinci, "Bu çıkış, gençlerin geleceği için çok önemli bir fırsat. Aslında bu süreci tarihi bir fırsat olarak görüyoruz çünkü gençlerin geleceğine yapılması gereken yatırımlar heba ediliyor." dedi.

Beşinci, Türk milletinin bir bütün olduğunu ve kendi aralarında bir problem bulunmadığını ifade etti. Sadece dışarıdan gelen bazı eylem ve terör faaliyetlerinin bu süreci korumakta engel teşkil ettiğini vurguladı. Bu nedenle, sivil toplum kuruluşu olarak en güçlü savunucusu olmayı arzuladıklarını belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Niğde Belediyesi Kültür...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, kongrede konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Niğde Belediyesi Kültür...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, kongrede konuştu.

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