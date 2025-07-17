TÜGVA'nın Yaz Okulu ve Doğa Kampı Düzce'de Düzenlendi

TÜGVA'nın Yaz Okulu ve Doğa Kampı Düzce'de Yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Düzce'de düzenlediği Yaz Okulu ve Doğa Kampı etkinliği ile öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağladı. Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci katıldı.

Çocuklarla Bir Araya Geldiler

Program kapsamındaki etkinliklerde, Vali Aslan ve Beşinci, çocukların kurdukları çadırları ziyaret ederek onlarla sohbet etme fırsatı buldu. Kamp alanında yer alan çeşitli etkinlikler ve stantlar, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Beşinci'den Açıklama

Etkinlik sonunda açıklama yapan Beşinci, Düzce'deki yaz okulu öğrencilerinin kamp süresince hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirtti. “Bambaşka bir hava var, burada yaz okulu öğrencilerimiz çadırlarda konaklıyor. Hem gece gözlem yapıyorlar hem gündüz eğleniyorlar” dedi.

Çocukların Mutluluğu Ön Planda

Çocukların etkinliklerden keyif aldığını vurgulayan Beşinci, “Çocuklarla sohbet ettik, çok memnunlar. Ata biniyorlar, yüzmeye gidiyorlar, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Peygamber Efendimizin hayatını öğreniyorlar” ifadelerini kullandı. Beşinci, TÜGVA ailesi olarak çocukların hayalleri ve imkanları arasındaki farkı kapatmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Etkinlik, çocukların kurdukları çadırlarda gece boyunca devam edecek.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" etkinliği, Düzce'de gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampı" etkinliği, Düzce'de gerçekleştirildi.