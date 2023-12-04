TÜİK Kasım Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayı enflasyon rakamları sonunda belirlendi. 'Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?’ sorusu günün en çok merak edilen konularından biri haline gelmişti. TÜFE verilerinin açıklanması ile beraber, merak edilen soruların yanıtları netlik kazandı.





Kasım Ayı Enflasyon Oranları Belli Oldu

Emekli ve memur zammı için etkileyici güç olan enflasyon verileri açıklandı. Saat 10.00 sularında TÜİK tarafından Kasım ayı verilerine dair açıklama geldi. Yapılan açıklama ile enflasyon oranının Ekim ayına göre aylık yüzde 3,28 yıl genelinde ise 61,98 olduğu netleşti.

Ekonomistlerin tahminlerine göre Kasım ayı enflasyon oranının 3,68 olması bekleniyordu. Ekim ayında 61,36 olan yıllık enflasyon oranının ise Kasım ayında 62,61 olacağı öngörülmüştü.