TÜİK Kasım Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı!

TÜİK son dakika gelişmesi olarak kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada Kasım ayı enflasyon oranının yüzde 3,28 artış gösterdiği belirtildi. Bu sonuca göre yıl genelinde ise yüzde 61,98 oranında bir artış görülmüş oldu.

TÜİK Kasım Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı!
Yayın Tarihi:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayı enflasyon rakamları sonunda belirlendi. 'Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?’ sorusu günün en çok merak edilen konularından biri haline gelmişti. TÜFE verilerinin açıklanması ile beraber, merak edilen soruların yanıtları netlik kazandı.

enflasyon-oranları

Kasım Ayı Enflasyon Oranları Belli Oldu

Emekli ve memur zammı için etkileyici güç olan enflasyon verileri açıklandı. Saat 10.00 sularında TÜİK tarafından Kasım ayı verilerine dair açıklama geldi. Yapılan açıklama ile enflasyon oranının Ekim ayına göre aylık yüzde 3,28 yıl genelinde ise 61,98 olduğu netleşti. 

 

Ekonomistlerin tahminlerine göre Kasım ayı enflasyon oranının 3,68 olması bekleniyordu. Ekim ayında 61,36 olan yıllık enflasyon oranının ise Kasım ayında 62,61 olacağı öngörülmüştü. 

Öne Çıkanlar
Temiz bulaşığın sırrı temiz bulaşık makinesinde! Pratik yöntemle bulaşık makinesinin en derinini bile ışıl ışıl yapacaksınız Temiz bulaşığın sırrı temiz bulaşık makinesinde! Pratik yöntemle bulaşık makinesinin en derinini bile ışıl ışıl yapacaksınız
Devlet her haneye ödeme müjdesi verdi! Başvuru formunu dolduranlar 5000 TL destek ödemesi alacak Devlet her haneye ödeme müjdesi verdi! Başvuru formunu dolduranlar 5000 TL destek ödemesi alacak
Gmail hesabı olanlar için saatler kaldı! Bunu yapmayanın tüm bilgileri tamamen silinecek: Geç kalan yandı Gmail hesabı olanlar için saatler kaldı! Bunu yapmayanın tüm bilgileri tamamen silinecek: Geç kalan yandı
Çok Okunanlar
MİT'den Operasyon: PKK/LPG Sözde Sorumlusu Bager Öndeş Etkisiz Hale Getirildi! MİT'den Operasyon: PKK/LPG Sözde Sorumlusu Bager Öndeş Etkisiz Hale Getirildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: İSEDAK Hakkında Önemli Mesajlar Verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: İSEDAK Hakkında Önemli Mesajlar Verdi! Depremden Önce Bildirim Geldi! Google Uyarı Sistemi Gemlik Körfezi'ni Önceden Haber Verdi Depremden Önce Bildirim Geldi! Google Uyarı Sistemi Gemlik Körfezi'ni Önceden Haber Verdi Bursa ve İstanbul'da Hissedilen Depremle İlgili Açıklama Geldi! Bursa ve İstanbul'da Hissedilen Depremle İlgili Açıklama Geldi! Son Dakika: Korkutan Deprem İstanbul ve Çevre İllerde Hissedildi! Son Dakika: Korkutan Deprem İstanbul ve Çevre İllerde Hissedildi! Gazze'den Yola Çıkan Türk Vatandaşlar İstanbul'a Ulaştı Gazze'den Yola Çıkan Türk Vatandaşlar İstanbul'a Ulaştı