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Tüketiciler için kritik uyarı! IBAN üzerinden yapılan ödemelerde dikkatli olun

Tüketiciler, IBAN üzerinden yapılan ödemelerde dikkatli olmalı! Uzmanlar, açıklama kısmının kanıt niteliği taşıdığını vurguluyor.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 12:49
Tüketiciler için kritik uyarı! IBAN üzerinden yapılan ödemelerde dikkatli olun

Tüketicilerin dikkatine: Bazı işletmeler, ödemeleri IBAN üzerinden almaya başladı. Ancak uzmanlar, bu uygulamanın risklerini açıklıyor. İşletmelerin IBAN talepleri ve tüketicilerin hakları konusunda önemli detaylar ortaya çıktı.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, IBAN üzerinden yapılan ödemelerde tüketicilerin haklarını korumak için dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Özellikle açıklama kısmına alınan hizmetin yazılması gerektiğini vurgulayan Küçük, bu açıklamanın kanıt niteliği taşıdığını ifade ediyor.

Ayrıca işletmelerin, IBAN üzerinden alınan ödemeler karşılığında fiş veya fatura vermemesinin de tüketiciler açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. Bu durumda tüketicilerin, ayıplı mal veya hizmet durumunda haklarını kanıtlayabilmeleri zorlaşıyor.

İşletmelerin IBAN taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurguluyor.

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