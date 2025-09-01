Tülay Hatimoğulları Mardin'de: Gazze Ateş Altında, Acil Ateşkes Çağrısı

Barış ve yardım çağrısı Artuklu'da yankılandı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Halk Şöleni"'nde konuştu.

Hatimoğulları, İstanbul'da bugün düzenlenen "1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi"'nde barışı haykırdıklarını söyledi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi görev üstlendiğini belirten Hatimoğulları, komisyonun ivedilikle yasal düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladı ve kurulması için emek veren tüm siyasi partilere teşekkür etti.

Siyasi parti ve Meclis temsilcilerinin verdiği barış mesajlarını kıymetli bulduklarını dile getiren Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Barışın dili şimdi yeniden konuşuluyor. Bu bizler için tarihi bir fırsattır. İktidar, devlet, muhalefet herkes bu sürece büyük bir ciddiyetle, özveriyle yaklaşmalıdır. Kürt sorunu bu ülkenin yüz yıldır kanayan yarası. Bu sorunun çözülmesi ile ilgili küçük de olsa adımların atılması kesinlikle tarihi bir öneme sahiptir. Bu süreci herkes bu ciddiyetle bu tarihsel görev ve sorumlulukla ele almalıdır. Hiç kimse kendi çıkarlarına, siyasi parti çıkarlarına bu süreci kurban etmemeli."

Hatimoğulları, Gazze'ye ilişkin sözlerini ise şu şekilde dile getirdi:

"Bizler barışı bu kadar yoğun konuştuğumuz bir dönemde, burada barış için sloganlarımızı haykırdığımız saatlerde şu an Gazze ateş altında. İsrail bir kez daha Gazze'ye girdi. Filistin halkı katlediliyor. Filistin halkı aç bırakıldı. Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, İslam Birliği Teşkilatı hiç kimse timsah gözyaşı dökmesin ve gerçekten acil bir ateşkesin ilan edilmesi için derhal görev başına gelsinler. Mazlum Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Bir an önce ateşkes ilan edilmeli, insani yardım oralara ulaştırılmalı."

