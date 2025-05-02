Tülay Hatimoğulları Van'da 'Barış ve Demokratik Toplum' Panelinde

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da gerçekleştirilen "Barış ve Demokratik Toplum" konulu panele katıldı. Panel, Demokratik Öğrenci Birliği tarafından düzenlendi ve gençlerle buluşma fırsatı sağladı.

Gençlerin Rolü Vurgulandı

Konuşmasında, gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu dile getiren Hatimoğulları, gençlerin demokratik toplumun inşasındaki önemine vurgu yaptı. Hatimoğulları, "Genç arkadaşlarımızın bu çağrının özü itibarıyla bir demokratik toplumun inşasında önemli rolü bulunmaktadır. Çağrının motor gücü olan gençlerin de bu çalışmalarda doğrudan yer alması gerekmektedir" dedi.

Hatimoğulları ayrıca, dünyadaki gelişmeleri iyi anlayarak, çağrının ne anlama geldiğini yorumlamak için gençlerin katkısının kritik olduğunu belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da "Barış ve Demokratik Toplum" paneline katıldı. Hatimoğulları, burada konuşma yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da "Barış ve Demokratik Toplum" paneline katıldı. Hatimoğulları, burada konuşma yaptı.