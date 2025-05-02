DOLAR
38,56 -0,27%
EURO
43,6 -0,15%
ALTIN
4.004,55 -0,16%
BITCOIN
3.740.658,31 -0,58%

Tülay Hatimoğulları Van'da 'Barış ve Demokratik Toplum' Paneline Katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da düzenlenen panelde gençlerin demokratik toplum inşasındaki rolüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 20:38
Tülay Hatimoğulları Van'da 'Barış ve Demokratik Toplum' Paneline Katıldı

Tülay Hatimoğulları Van'da 'Barış ve Demokratik Toplum' Panelinde

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da gerçekleştirilen "Barış ve Demokratik Toplum" konulu panele katıldı. Panel, Demokratik Öğrenci Birliği tarafından düzenlendi ve gençlerle buluşma fırsatı sağladı.

Gençlerin Rolü Vurgulandı

Konuşmasında, gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu dile getiren Hatimoğulları, gençlerin demokratik toplumun inşasındaki önemine vurgu yaptı. Hatimoğulları, "Genç arkadaşlarımızın bu çağrının özü itibarıyla bir demokratik toplumun inşasında önemli rolü bulunmaktadır. Çağrının motor gücü olan gençlerin de bu çalışmalarda doğrudan yer alması gerekmektedir" dedi.

Hatimoğulları ayrıca, dünyadaki gelişmeleri iyi anlayarak, çağrının ne anlama geldiğini yorumlamak için gençlerin katkısının kritik olduğunu belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da "Barış ve Demokratik Toplum" paneline...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da "Barış ve Demokratik Toplum" paneline katıldı. Hatimoğulları, burada konuşma yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da "Barış ve Demokratik Toplum" paneline...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da "Barış ve Demokratik Toplum" paneline katıldı. Hatimoğulları, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Minibüs Kazasında 18 Kişi Yaralandı
2
Gümüşhane-Giresun Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Açıldı
3
İstanbul'da 'İslamcılık Düşüncesinde Anayasa Tartışmaları' Paneli Düzenlendi
4
Özbekistan'da Haydar Aliyev'in Hayatı Kitapla Anlatıldı
5
Adıyaman'da Dolu Yağışı Tarım Alanlarına Zarar Verdi
6
Mehmetçik, Kosovalı Çocuklar için Oyun Parkı Kurdu
7
Mersin'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!