Tulkerim'de İsrail'in Yıkımına Dair Felaket Tablosu

Tulkerim'deki Felaket Boyutundaki Durum

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen yıkımların etkileri her geçen gün daha da derinleşiyor. Tulkerim Vali Yardımcısı Faysal Selame, bölgede yaşanan durumu "felaket boyutunda" olarak nitelendirdi.

Yıkımlar ve Tahliyeler

Selame, AA muhabirine verdiği bilgide, İsrail güçlerinin Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında bazı binaları tamamen yıktığını belirtti. Özellikle Tulkerim Kampı’nda yaşayan 12 aileye tahliye uyarısında bulunulduğunun altını çizen Selame, çok sayıda ailenin başka bölgelere göç etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Altyapı ve Evler Tahrip Ediliyor

Selame, İsrail ordusunun yolları, altyapıyı ve binaları tahrip ettiğini, bazı evlerin tamamen yakıldığını söyledi. Kaç evin yıkıldığını ya da yakıldığını tespit etmenin şu an mümkün olmadığını belirterek, kendilerini riske atarak evlerine dönen bazı ailelerin İsrail ordusu tarafından kötü muameleye maruz kaldıkları ve zorla çıkarıldıklarını ifade etti.

Devam Eden Saldırılar ve Evsiz Kalanlar

İsrail ordusunun zırhlı buldozerler dahil takviyeler göndermeye devam ettiğini vurgulayan Selame, 21 Ocak'ta başlatılan kuşatma ve işgalin halen sürdüğünü söyledi. Bu süreçte, Nur Şems ve Cenin mülteci kamplarındaki evler ve binalar İsrail güçlerince yıkılmaya devam ediyor. Yıkımlar nedeniyle en az 40 bin Filistinli zorla yerinden edildi ve bu kişiler belirsizlik içinde zorlu bir Ramazan geçiriyor.

Artan Saldırılara Dikkat

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adıyla bir saldırı başlattı. Saldırılar, Tulkerim ve Tubas ile mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda 100'e yakın bina yerle bir edildi.

Son iki ayda, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleşen saldırılarda, 168'i çocuk olmak üzere toplam 937 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.