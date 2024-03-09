Tüm marketlerde sistem değişti! 1 Haziran sonrası artık böyle olacak

Ülkemizde yaşayan milyonlarca vatandaşı ve marketleri ilgilendiren bir düzenleme getiriliyor. Bu düzenleme 81 ildeki zincir marketlerde yeni bir dönem başlatacak. Detaylar haberimizde…







SON DAKİKA MARKETLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! 1 HAZİRAN İTİBARİ İLE GEÇERLİ OLACAK

Ticaret Bakanlığı, gluten intoleransı olan kişilerin tıbbi beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan glutensiz gıda ürünlerinin satış zorunluluğuna ilişkin tebliği Resmî Gazete'de yayımladı.

Gluten intoleransı nedeniyle tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin glutensiz ürünlere daha kolay ulaşabilmesini sağlamak için market zincirlerinin glutensiz ürünleri belirli koşullar altında stoklamaları gerektiği belirlendi. Bu kapsamda 200'ün üzerinde şubesi bulunan perakende zincirlerinin satış alanı 250 metrekarenin üzerinde olan şubelerinde glutensiz un ve tatlı-tuzlu atıştırmalıkları stoklamaları gerekiyor.

GENİŞ SATIŞ ALANINA SAHİP MAĞAZALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ!

Söz konusu zincirlerin satış alanı 400 metrekarenin üzerinde olan şubelerinde her zaman glutensiz ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalıkları talebi karşılamaya yetecek miktarda satmak zorundadır.

GLÜTEN İNTOLERANSI OLANLARA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMA HEDEFİ!

Genelgenin amacı gluten intoleransı olan kişilerin glutensiz gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmaktır. Bu düzenleme, glutensiz ürün çeşitliliğini artırarak gluten intoleransı olan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran 2024'te, bazıları ise 1 Eylül 2024'te yürürlüğe girecek. Bu tarihler, kanal piyasalarının uyum sağlaması için bir geçiş dönemi öngörüyor.