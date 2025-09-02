DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
48,04 0,44%
ALTIN
4.642,02 -1,09%
BITCOIN
4.588.662,88 -2,54%

Tunç: CHP İstanbul İl Yönetiminin Görevden Alınması Ara Kararı, Tedbir Niteliğinde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden alınmasının mahkeme ara kararıyla tedbir niteliğinde olduğunu ve yargı sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:56
Tunç: CHP İstanbul İl Yönetiminin Görevden Alınması Ara Kararı, Tedbir Niteliğinde

Tunç: CHP İstanbul İl Yönetiminin Görevden Alınması Ara Kararı, Tedbir Niteliğinde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden alınmasına ilişkin mahkeme kararına dair değerlendirmede bulundu. Tunç, kararın ihtiyati tedbir niteliğinde olduğunu ve nihai bir hüküm teşkil etmediğini vurguladı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir."

Mahkemenin ara kararı uyarınca; Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmış; il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren geçici kurul görevlendirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca 39. Olağan Kurultay sürecinde kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemleri tedbiren durdurulmuştur.

Bununla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ile İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talepleri reddedilmiştir.

Kararın hukuki yollarına ilişkin Tunç, HMK 394 maddesi uyarınca mahkeme kararlarına itiraz yolu bulunduğunu; kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak ise HMK 391 maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolunun açık olduğunun altını çizdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasını, "Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir." sözleriyle sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Trafik Kazası: Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
3
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
4
Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı Anı: Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı
5
Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!
6
Fidan ile Busaidi telefonda görüştü: Filistin ve Gazze gündemi
7
Bahçeli, Hikmet Çetin ile Görüştü: MHP Genel Merkezi'nde Yaklaşık 1 Saat

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter