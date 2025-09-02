Tunç: CHP İstanbul İl Yönetiminin Görevden Alınması Ara Kararı, Tedbir Niteliğinde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden alınmasına ilişkin mahkeme kararına dair değerlendirmede bulundu. Tunç, kararın ihtiyati tedbir niteliğinde olduğunu ve nihai bir hüküm teşkil etmediğini vurguladı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir."

Mahkemenin ara kararı uyarınca; Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmış; il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren geçici kurul görevlendirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca 39. Olağan Kurultay sürecinde kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemleri tedbiren durdurulmuştur.

Bununla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ile İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talepleri reddedilmiştir.

Kararın hukuki yollarına ilişkin Tunç, HMK 394 maddesi uyarınca mahkeme kararlarına itiraz yolu bulunduğunu; kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak ise HMK 391 maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolunun açık olduğunun altını çizdi.

