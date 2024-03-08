Tunç Soyer, İmamoğlu’nun Yanında: ‘İstanbul’un Kaderi, Türkiye’nin Geleceği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Beşiktaş'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ‘Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi’ açılışına katıldı. Soyer, burada yaptığı açıklamada İmamoğlu'na tam destek verdiğini duyurdu.

İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe ile birlikte, “Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi”nin açılışını gerçekleştirdi. Kompleks içindeki modern açık Pazar alanında vatandaşlara seslenen İmamoğlu, projenin mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti.





İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- "Güzel olmak, iyi olmak, hep birlikte olmak çok değerli. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ben başta Gaziosmanpaşa'nın hanımefendileri olmak üzere ülkemizin bütün dünyanın, kadınların, emekçi kadınların günü kutlu olsun."

- "Gaziosmanpaşa'yı çok yönlü belediyecilik hizmetlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Çok yönlü belediyecilik vatandaşın hayatını, bütün yönleriyle kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi amaçlar."

- "Biz bu anlayış içerisinde her projeyi vatandaşımızın maksimum fayda sağlayacağı şekilde planlıyoruz."

- "Kentsel dönüşüm projelerimizde sosyal konut projelerimizde sadece güvenli ve kaliteli binalar yapmıyoruz, aynı zamanda o projeye katkı sağlayacak unsurları da ekliyoruz."

- "Bugün açılışını yaptığımız bu projede Gaziosmanpaşa'ya, Merkez Mahallesi'ne çok yönlü faydalar sunacak bir proje."

- "Bana diyorlar ki işte sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayısın doğru. İttifakın yok doğru, parti olarak. Karşında elli küsür aday var. Tamam o da doğru. Ama bilmiyorlar ki benim arkamda 16 milyon insan var."

- "Bizim birliğimizi, bizim dostluğumuzu, bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz bozamayacak. Kaldı ki bana diyorlar ki işte sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayısın doğru. İttifakın yok doğru, parti olarak. Karşında elli küsür aday var. Tamam o da doğru. Ama bilmiyorlar ki benim arkamda 16 milyon insan var."

- "Bana oy vermemiş. Bana oy vermemiş insanı bana oy verenle aynı derecede seviyorum. Onu bu anlayamaz biliyor musun? Ama yakında geliyormuş meydan meydan anlatacağım ona. Oy vermeye hazır mıyız? Mecliste, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye hazır mıyız. Bana oy vermeye hazırmıyız. O zaman Tam Yol İleri diyoruz.”

İmamoğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan Soyer ise, "Türk milletinin gözbebeğine Ekrem Başkan beş yıldır İstanbul’a tutkuyla, sevgiyle, aşkla baktı. Şimdi sıra bizde, ona sahip çıkma sırası bizde" dedi ve İstanbul ve Türkiye'nin kaderinin ortak olduğunu ifade etti. Soyer, "İstanbul bir kez daha nefes alacak, Türkiye’de hep beraber nefes alacağız. Ekrem Başkanımın yolu açık olsun. Şimdiden zaferimiz kutlu olsun" şeklinde konuştu.