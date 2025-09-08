Tunç'tan İzmir Balçova'daki Polis Merkezi Saldırısı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyı kınadı ve saldırıda şehit olanlar ile yaralananlara ilişkin taziyelerini iletti.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

'İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup 2 cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma, tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir.'