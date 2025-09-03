Tunç'tan Özel'e Sert Tepki: 'Mahkeme Kararını Tanımıyoruz' Hukuka Aykırı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde mahkemece seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'tanımıyoruz' açıklamasına tepki gösterdi.

Mahkeme Kararları ve Hukuk Devleti Vurgusu

Tunç, dün açıklanan tedbir kararlarına işaret ederek devam eden yargı süreçleri hakkında yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtti. Bir CHP delegesinin başvurusu üzerine başlatılan yargılama sürecinde mahkemenin, 'kurultayda maddi menfaat temini, delegelerin iradelerinin etkilendiğine' yönelik iddialar nedeniyle tedbir kararı verdiğini hatırlattı.

'Süreç devam ediyor, süreçle ilgili yargılama süreçlerine, mahkemelerin vereceği kararlara uymak, saygı duymak zorundayız.' diyen Tunç, CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ve yargı mensuplarına yönelik suçlamalarının doğru olmadığını söyledi.

Özel'in 'Mahkemenin verdiği karar yok hükmündedir, tanımıyoruz.' sözlerine ilişkin Tunç, bunun 'talihsiz ve uygun olmayan bir açıklama' olduğunu ifade ederek, 'Hukuki yolları tüketmeden mahkemece verilmiş kararı tanımıyoruz demesi demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.' dedi. Tunç ayrıca, mahkeme kararlarına uyulmasının hukuk devletinin gereği olduğunu vurguladı.

Yargı Süreçleri, Deliller ve Tutuklama Kriterleri

Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in açıklamalarına atıfla, savcılık iddialarının mahkemelerce değerlendirildiğini söyledi. Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki tutuklama şartlarına vurgu yaparak, somut delillerin önemine değindi; tanık beyanının tek başına yeterli olmadığı, MASAK raporları, emniyet raporları, HTS ve baz kayıtları gibi unsurların da değerlendirmeye alındığını belirtti.

'Terörsüz Türkiye' ve Yasal Düzenlemeler

Bakan Tunç, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Türkiye Yüzyılı'nın inşası açısından hayati olduğunu, terör örgütünün silahsızlandırılmasının önem taşıdığını söyledi. 2002'den bu yana atılan adımlara işaret eden Tunç, TBMM'de kurulan komisyonun sürecin kalıcı kılınması ve silahsızlanmanın sürdürülmesi için tavsiyelerde bulunduğunu aktardı.

Adalet Bakanlığı olarak teknik destek sağladıklarını ve bazı düzenlemelerin 10. Yargı Paketi ile hayata geçirildiğini belirten Tunç, yeni tedbirlerin ve yasal düzenlemelerin Meclis'in takdirinde olduğunu ifade etti.

Suça Sürüklenen Çocuklar ve Çocuk Adalet Merkezleri

Tunç, son dönemde gündeme gelen 'suça sürüklenen çocuklar' meselesinde çocuk adalet merkezlerinin yaygınlaştırılacağını, çocukların yetişkinlerin yargılandığı mekanlardan ayrı tutulmasının önemini vurguladı. Dünya uygulamalarına atıfla, 12 yaş altı çocuklara ceza verilmediğini; 12-15 yaş arası cezaların yarı oranında, 15-18 yaş arası cezaların ise üçte bir oranında indirildiğini hatırlattı.

Akademisyenler ve uygulayıcılarla yürütülen çalışmalar sonucunda, 15-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaş ve suça göre düzenleme taslağının TBMM'nin yeni yasama yılından sonra milletvekillerinin takdirine sunulacağını bildirdi.

Arabuluculuk ve Yargı Yükünün Azaltılması

Tunç, yargıdaki iş yükünü azaltmak için yeni mahkemeler açıldığını ve personel sayısının artırıldığını söyledi. Alternatif çözüm yöntemlerinin katkısına değinerek, arabuluculuk sayesinde 8 milyondan fazla dosyanın yaklaşık %60'ının çözüme kavuştuğunu belirtti.

Kira uyuşmazlıklarının 1 Eylül 2023'ten itibaren zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmasıyla 391.921 başvuru yapıldığını, bunun 136.824'ünün anlaşmayla sonuçlandığını aktardı.

İnfaz Düzenlemeleri ve Ceza Artışları

11. Yargı Paketi çerçevesinde infaz sistemiyle ilgili değişikliklerin ve toplumsal huzuru hedefleyen düzenlemelerin sürdüğünü söyleyen Tunç, meskun mahalde silah atma cezasını 1 yıldan 5 yıla çıkaran taslağın Meclis'te olduğunu, kurusıkının da kapsama alındığını belirtti. Trafikte yol kesme ve ulaşım araçlarını engelleme fiilleri için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemenin TBMM'de bulunduğunu.

Bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis konularında da yasal düzenlemelerin gerektiğini vurgulayan Bakan Tunç, 'İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil.' diye konuştu.

Sonuç olarak, Tunç yargı kararlarına uyulmasının ve yargı süreçlerinin sükunetle takip edilmesinin önemini vurgularken, terörle mücadele, çocuk adaleti ve arabuluculuk gibi alanlarda devam eden düzenleme ve uygulama adımlarına dikkat çekti.