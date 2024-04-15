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Tunca Nehri’nde kuraklık alarmı: Çok düşük su seviyesi nedeniyle balıklar yüzemiyor

Edirne’de bulunan Tunca Nehri’nde, kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düşmüş olduğu görülüyor. Düşen su debisi nedeniyle bazı noktalarda balıklar yüzmekte zorluk çekiyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 14:49
Tunca Nehri’nde kuraklık alarmı: Çok düşük su seviyesi nedeniyle balıklar yüzemiyor

Bu yıl kış ve ilkbahar döneminde yeteri kadar yağış alamayan Edirne’de, önemli bir su kaynağı olarak görülen Tunca Nehri’nin su debisinde ciddi miktarda bir azalış yaşanıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, nehir üzerinde yapmış oldukları ölçümler sonrasında su debisinin saniyede 2 metreküp olduğunu açıkladı. Nehir üzerindeki bazı noktalardaki akış, durma noktasına geldi.

Kuraklığın yanı sıra nehirdeki atıklar da balıkların gittikçe sığlaşan alanlarda yüzmesini zorlaştıracak bir durum yaratıyor. Bölgede yaşayanlar ise ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve kuraklık boyutunun ciddi olduğunu dile getirdi.

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