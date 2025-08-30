Tunca Nehri'nde Kuraklık: Edirne'de Su Akışı Durdu, Ot Öbekleri Kapladı

Kuraklık nehir yatağını değiştirdi

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle akışın durduğu alanlar geniş ot öbekleriyle kaplandı. Nehirdeki su seviyesi, hazirandan itibaren kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma sebebiyle kritik düzeye geriledi.

Tunca Köprüsü civarında su akışı büyük ölçüde durdu, nehir yatağı geniş ot öbekleri, sazlıklar ve yosunla kaplandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Suakacağı İstasyonu'nda Tunca'nın debisi, son kayıtlara göre saniyede 3 metreküp ölçüldü.

"Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Bölge sakinlerinden Saadettin Muhçu, AA muhabirine Tunca'yı ilk kez böyle gördüğünü söyledi. Muhçu'nun açıklaması şu şekilde:

"60 yaşındayım, bu nehri ilk kez böyle görüyorum. Önceden bu kadar kurumuyordu ve su oluyordu. Nehir, otlarla kaplanmış, bataklığa dönmüş durumda. Havaların sıcak olması, yağmur yağmaması ve yer altı sularının azalması nedeniyle bu kötü dönemi yaşıyoruz."

İklim değişikliğinin etkisi

Mehmet Sofuoğlu ise iklim değişikliğinin etkilerinin derinden hissedildiğini ifade etti ve şunları söyledi:

"Tunca Nehri, daha önce hiç böyle olmamıştı. Nehirde şu anda otları görüyoruz. Su kaybolmuş, adeta eriyip gitmiş. Kötü durum yaşıyoruz."