DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.464.674,94 -0,93%

Tunca Nehri'nde Kuraklık: Edirne'de Su Akışı Durdu, Ot Öbekleri Kapladı

Edirne'de Tunca Nehri bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle akışı durdu; nehir yatağı sazlık, yosun ve geniş ot öbekleriyle kaplandı, debi saniyede 3 metreküp.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:41
Tunca Nehri'nde Kuraklık: Edirne'de Su Akışı Durdu, Ot Öbekleri Kapladı

Tunca Nehri'nde Kuraklık: Edirne'de Su Akışı Durdu, Ot Öbekleri Kapladı

Kuraklık nehir yatağını değiştirdi

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle akışın durduğu alanlar geniş ot öbekleriyle kaplandı. Nehirdeki su seviyesi, hazirandan itibaren kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma sebebiyle kritik düzeye geriledi.

Tunca Köprüsü civarında su akışı büyük ölçüde durdu, nehir yatağı geniş ot öbekleri, sazlıklar ve yosunla kaplandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Suakacağı İstasyonu'nda Tunca'nın debisi, son kayıtlara göre saniyede 3 metreküp ölçüldü.

"Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Bölge sakinlerinden Saadettin Muhçu, AA muhabirine Tunca'yı ilk kez böyle gördüğünü söyledi. Muhçu'nun açıklaması şu şekilde:

"60 yaşındayım, bu nehri ilk kez böyle görüyorum. Önceden bu kadar kurumuyordu ve su oluyordu. Nehir, otlarla kaplanmış, bataklığa dönmüş durumda. Havaların sıcak olması, yağmur yağmaması ve yer altı sularının azalması nedeniyle bu kötü dönemi yaşıyoruz."

İklim değişikliğinin etkisi

Mehmet Sofuoğlu ise iklim değişikliğinin etkilerinin derinden hissedildiğini ifade etti ve şunları söyledi:

"Tunca Nehri, daha önce hiç böyle olmamıştı. Nehirde şu anda otları görüyoruz. Su kaybolmuş, adeta eriyip gitmiş. Kötü durum yaşıyoruz."

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Karasu Çayı'na düşen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kişi kayıp
2
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Ateş: 1 Ölü, 2 Yaralı — 2 Zanlı Tutuklandı
3
Edirne'de Korkunç Yangın: 80 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu!
4
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 'IDEF 2025' İstanbul'da Başladı
5
Van Gölü'nde 30 Ağustos: Dive Ank Sporcuları Gölden Türk Bayrağı Açtı
6
Hakkari'de Tır ile Pikabın Çarpışması: 3 Ölü, 2 Yaralı
7
TCG Kaş Hücumbotu Kaş'ta Halkın Ziyaretine Açıldı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta