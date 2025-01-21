Tunceli AFAD'dan Deprem Konutu Hak Sahipliği Açıklaması

Tunceli AFAD Müdürlüğü'nden Önemli Açıklama

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kentte deprem konutu hak sahipliği çalışmalarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kamuoyunda son dönemde oluşan yanlış anlamaları gidermek amacıyla yapılan açıklamada, hak sahipliği süreçleriyle ilgili detaylı bilgilere yer verildi.

Yanlış Bilgiler ve Usulsüzlükler

Açıklamada, hak sahipliği süreçlerinde yoğun şikayetlerin alınması üzerine yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerle karşılaşıldığı bildirildi. TEDAŞ'tan alınan yazılarda, başvuru yapılan birçok yapıda elektrik tesisatının ya hiç olmadığı ya da uzun süredir pasif durumda olduğu belirlenmiştir.

Tapu kayıtlarına göre yalnızca arsa üzerinde müşterek hissesi veya varislik hakkı bulunan kişilerin, yapı üzerinde hak sahibi olmaksızın başvuru yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca, tapuda ev olarak görünen ancak uzun süre önce yıkılmış yapıların da hasar tespiti yaptırılarak hak sahipliği talebinde bulunduğu vurgulandı.

Haksız Talepler ve İptaller

Açıklamada, aktif olarak kullanılmayan ahır, depo ve samanlık gibi yapıların vatandaşlarca konut olarak gösterilerek hasar tespitinin yaptırıldığına dikkat çekildi. Kiracıların İl Muhabere Belgesi düzenleyerek hak sahipliği talebinde bulunması ve tek bir evin üç ayrı ev gibi gösterilerek her biri için ayrı hasar tespiti yaptırıldığı belirtilen durumlar arasında yer aldı.

Özellikle Erzincan depreminde ağır hasar almış yapılar için başka isimler üzerinden yeniden hak sahipliği başvurularının yapıldığına dikkat çekildi. Aynı yerleşim biriminde, kendisinin veya eşinin hasarsız konutu bulunan vatandaşların, depo ve ahır olarak kullandıkları yapılar için hak sahipliği talebinde bulunduğu ifade edilmiştir.

Kesin Hak Sahipliği Listesi

Hak Sahipliği Tespiti ve Uygulama Yönetmeliği gereğince bu tür taleplerin reddedildiği belirtilen açıklamada, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması amacıyla haksız başvuruların iptal edildiği ifade edildi. İlk yapılan tespitlerde toplam 1384 konut hak sahipliği olarak kabul edilirken, detaylı incelemeler sonucunda 769 konut için hak sahipliği devam ettirilmiştir. 615 kişinin hak sahipliği ise askıya alınmış olup tebligatlar yapılacaktır.

Tunceli AFAD, aktif olarak kullanılan yapıları tekrar detaylı bir şekilde inceleyecek ve süreç tamamlandıktan sonra yasal itiraz süreçlerinin değerlendirileceğini duyurdu. Kesin hak sahipliği listesi kamuoyuna açıklanacaktır. Devlet imkanlarının, 85 milyon vatandaşın ortak hakkı olduğuna vurgu yapılırken, kaynakların doğru kişilere ulaştırılmasının temel öncelik olduğu belirtildi.

Son olarak, hak sahipliği talebi reddedilen vatandaşların, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde somut delillerle itiraz başvurusu yapabileceği bildirildi. Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, gerçek mağduriyetlerin giderilmesi ve devlet kaynaklarının etkili kullanımı için çalışmalarına devam etmektedir.