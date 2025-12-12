Tunceli'de 2026-2028 Hayvansal ve Su Ürünleri Üretim Planı Belirlendi

Tunceli'de ilin tarımsal üretim politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 2026-2028 dönemini kapsayan 3 yıllık Hayvansal Üretim Planı ile Su Ürünleri Üretim Planı İl Planlama Kurulu toplantısında ele alındı.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantı, Vali Yardımcısı Okan Yenidünya başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala ile ilgili birim temsilcileri hazır bulundu.

Değerlendirme ve hedefler

Toplantıda ilin mevcut üretim potansiyeli gözden geçirildi ve önümüzdeki üç yıla ilişkin stratejik hedefler belirlendi. Alınan kararlar, bölgedeki hayvansal üretim ve su ürünleri sektörlerinin planlı şekilde gelişmesini amaçlıyor.

