Tunceli'de 333 Kişiye Her Gün Sıcak Yemek Dağıtılıyor

Tunceli’de İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek İmkanı

Tunceli’de yürütülen sosyal yardımlar doğrultusunda, günlük olarak ihtiyaç sahibi 333 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Bu değerli hizmet, Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Aşevinde Hazırlanan Yemekler

Tunceli Belediyesi Aşevi’nde, bakıma muhtaç yaşlılar, hastalar ve engelliler için özenle yemekler pişiriliyor. Her gün hazırlanan bu yemekler, belediye personeli tarafından gerekli hazırlıkların ardından, araçlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Vali Aygöl’den Ziyaret

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Moğultay Mahallesi’ndeki aşevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Burada, görevlilerden bilgi alan Aygöl, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan yemekleri tabaklara doldurdu.

Dayanışma Kültürü Vurgusu

Güçlü bir dayanışma kültürünün önemine dikkat çeken Aygöl, "İyilik bulaşıcıdır, birlikte yaymaya devam edelim." diyerek, birlikte yardımlaşmanın önemini vurguladı.

Tunceli’de yürütülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahibi 333 kişiye her gün sıcak yemek ulaştırılıyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl (solda), Moğultay Mahallesi'ndeki Tunceli Belediyesi Aşevi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Aygöl, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yemekleri tabaklara doldurdu.

Tunceli’de yürütülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahibi 333 kişiye her gün sıcak yemek ulaştırılıyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl (solda), Moğultay Mahallesi'ndeki Tunceli Belediyesi Aşevi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Aygöl, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yemekleri tabaklara doldurdu.