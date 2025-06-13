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Tunceli'de Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi Başlatıldı

Tunceli'de 'Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi' ile vatandaşlar afetlere karşı bilinçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 16:02
Tunceli'de Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi Başlatıldı

Tunceli'de 'Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi' Uygulamaya Alındı

Tunceli'de, afet farkındalığını artırmak amacıyla 'Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi' hayata geçirildi. Bu proje, yerel kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle gerçekleştirilmekte.

Proje Kapsamında Eğitimler ve Bilgilendirmeler Yapılacak

Valilik, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Tunceli Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Üniversitesi (MUNÜ), Afet Platformu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla yürütülen proje, yaklaşık bir yıl sürecek.

Bu süre zarfında, AFAD gönüllülerine ve yerel halka doğada ve suda arama kurtarma eğitimleri verilecek. Ayrıca, 1400 hane için afet riskinin azaltılmasına yönelik bilgilendirme ve 'tehlike avı' etkinlikleri düzenlenecek.

Vali Aygöl: “Gönüllülerin Destek Vermesi Büyük Bir Mutluluk Kaynağı”

Projenin tanıtım programına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli'nin beşeri ve doğal afetlere maruz kalan bir şehir olduğunu belirtti.

Aygöl, devletin tüm kurumlarının afetlere dirençli şehirler oluşturmak için çalıştığını vurgulayarak, "Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında, vatandaşlarımızın da bu çalışmaya destek vermesi mutluluk verici," dedi. Ayrıca projeye katkı sağlayan kurumlar, gönüllüler ve Avrupa Birliği temsilcilerine teşekkür etti.

MUDAK Başkanı Gökmen: “Afetlere Hazırlıklı Olmalıyız”

MUDAK Başkanı Hikmet Gökmen, dernek olarak 2019 yılında kurularak olası afet ve acil durumlarda görev aldıklarını ifade etti. Programın sonunda Aygöl ve beraberindekiler, derneğin arama kurtarma malzemelerini inceledi.

Programa, MUNÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya, Tunceli AFAD Yönetim Müdahale Şube Müdürü Özgür Aydoğdu, MUDAK Proje Koordinatörü Mehmet Bidav ve diğer yetkililer katıldı.

Tunceli'de afetlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı...

Tunceli'de afetlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" hayata geçirildi. Kentte bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından afet ve acil durumlara karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Tunceli'de afetlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı...

Tunceli'de afetlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" hayata geçirildi. Kentte bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından afet ve acil durumlara karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

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