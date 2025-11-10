Tunceli'de Asayişte %22 Azalma, Aydınlatma Oranı %98

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 2024 yılının eylül ve ekim aylarıyla 2025 yılının aynı dönemine ilişkin asayiş değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Vali Aygöl, kent genelinde asayiş olaylarında azalma yaşandığını ve olayların aydınlatılmasında önemli bir başarı elde edildiğini vurguladı.

Vali Aygöl'ün Açıklaması

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Asayiş olaylarında geçen yıla oranla yüzde 22 düşüş yaşanmış, olayları aydınlatma oranı ise yüzde 98 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Denetimler ve Yakalamalar

Vali Aygöl, eylül ve ekim ayları içinde yapılan çalışmaların ayrıntılarını paylaştı: 220 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 265 işyeri/umuma açık işletme, 150 okul, 133 metruk bina ve 278 park/bahçe kontrol edildi. Bu dönemde 526 olay meydana gelmiş, 508 şüpheli yakalanmış ve 33 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Asayiş Olayları ve Aydınlatma Oranları

Emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmaları sonucunda; 2024 yılı eylül ve ekim aylarında 632 asayiş olayı meydana gelirken, 2025 yılı aynı döneminde bu sayı 490 olarak gerçekleşmiş, asayiş olaylarında geçen yıla oranla %22 düşüş yaşanmıştır. Olayları aydınlatma oranı ise %98 olarak kaydedilmiştir.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2025 yılı eylül ve ekim ayları içerisinde 68 olay meydana gelmiş; bir önceki yıla göre %23 azalma olmuştur. Kişilere karşı işlenen suçlarda aynı dönemde 212 olay gerçekleşmiş ve bu alanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %18 azalma yaşanmış; olayları aydınlatma oranı ise %96’dır.

Suç Türlerine Göre Mücadele

Narkotik suçlarına yönelik çalışmalarda toplam 10 operasyon gerçekleştirilmiş, 14 şüpheli şahsa narkotik suçlardan yasal işlem yapılmıştır. Vali Aygöl, "Uyuşturucunun ismine dahi tahammülümüz yoktur! Son tacir yakalanıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir!" sözleriyle kararlılığı vurguladı.

Kaçakçılık suçlarına karşı 14 operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda toplam 93 şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve 1 şahıs tutuklanmıştır. Organize suçlara yönelik çalışmalarda ise 4 operasyon gerçekleştirilmiş ve operasyonlarda toplam 6 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

Siber Suçlarla Mücadele ve Teşekkür

Siber suçlarla mücadelede yürütülen sanal devriyelerde; 34ü asayiş, 82si terör, 31i güvenlik, 709u siber suçlar olmak üzere toplam 856 suç unsuru içerikli hesap ve şahıs tespit edilerek işlem yapılmıştır. Vali Aygöl, emniyet ve jandarma birimlerinin dijital dünyada da teyakkuzda olduğunu belirtti.

Vali Aygöl, ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan emniyet, jandarma ve adli birimlerin üstün gayretleri ve koordineli çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu ve "Huzurun şehri Tunceli’de güvenlik güçlerimiz ve adli mercilerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı aralıksız ve etkin bir şekilde devam ettireceğimizin altını önemle çiziyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

