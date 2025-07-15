Tunceli'de Bulunan Kaya Kartalı Koruma Altına Alındı

Tunceli'de Kaya Kartalı Koruma Altına Alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Tepebaşı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bitkin ve uçamayan bir kaya kartalı keşfedildi. Durumu fark eden çevre halkı, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Çemişgezek Şube Şefliği'ne bildirdi.

Ekipler, gelen ihbar üzerine hızlıca harekete geçerek kaya kartalını araziden almak için bölgeye yönlendirildi. Yapılan incelemeler ardından, kaya kartalının hasta olduğu tespit edildi ve derhal tedavi süreci başlatıldı.

Şefliğe getirilen kaya kartalı, gerekli sağlık kontrollerinin ardından uygun bir tedavi süreci geçirecek. Tedavisi tamamlandığında, sağlığına kavuşan kartalın doğaya bırakılması planlanıyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bitkin bulunan kaya kartalı koruma altına alındı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bitkin bulunan kaya kartalı koruma altına alındı.