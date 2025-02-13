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Tunceli'de Jandarma, Kardan Kapanan Yolda Hastayı Kurtardı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, jandarma ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:11
Tunceli'de Jandarma, Kardan Kapanan Yolda Hastayı Kurtardı

Tunceli'de Zorlu Koşullarda Sağlık Hizmeti

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan Akdik köyünde rahatsızlanan bir kadın, jandarma ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Kentte etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

112 Acil Çağrı ile Yardım Talebi

Kadının akrabaları, durumu acil görecek kadar ciddi olduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarı alan jandarma trafik timi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları aşarak köye ulaşmayı başardı.

Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine Ulaşım

Ekipler, evinden alınan hasta kadını Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine götürerek tedavi altına aldı. Bu süreçte, karla mücadele ekipleri de bölgede bulunan kapalı köy yollarını açmak için yoğun çaba harcıyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, jandarma...

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, jandarma...

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

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