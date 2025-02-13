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Tunceli'de Kar Nedeniyle Okullara Tatil

Tunceli'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Genel bilgi ve detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:52
Tunceli'de Kar Nedeniyle Okullara Tatil

Tunceli'nin Bazı İlçelerinde Okullar Tatil

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, hava şartlarının pek çok ilçede etkili olduğu belirtildi.

Tatil Olan İlçeler

Yapılan duyuruda, Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği ifade edildi. Ayrıca, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Ovacık ilçelerinde yalnızca taşımalı eğitime katılan öğrenciler için de aynı süreyle eğitim durdurulacak.

Merkezde Eğitim Sürecek

İlimiz merkezinde bulunan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüleceği vurgulandı. Bununla birlikte, il genelinde kamu kurumlarında görevli olan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin 1 gün idari izinli sayılacağı da açıklandı.

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