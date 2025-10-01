Tunceli'de Kaybolan 2 Kişi 13 Saatlik Arama ve Drone Desteğiyle Bulundu

Tunceli'nin Alacık kırsalında kaybolan 2 kişi, AFAD ve ekiplerin dron destekli 13 saatlik araması sonucu bulundu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:15
Tunceli'de Kaybolan 2 Kişi 13 Saatlik Arama Sonrası Bulundu

Alacık kırsalında dron destekli müdahale

Tunceli'de ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, ekiplerin 13 saatlik arama çalışması sonucunda bulundu.

İl merkezine bağlı Alacık köyü kırsalına dün gezmeye giden 2 kişiden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Arazide dron desteğiyle arama yapan ekipler, 13 saat süren çalışmanın sonucunda kayıp kişilerin yerini tespit etti.

Bulundukları yerden alınan kayıp kişiler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

