Tunceli'de Sağanak Yağış — Meteoroloji 13’üncü Bölge Uyardı

Sabah saatlerinden itibaren etkili oldu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de sağanak yağış etkisini gösterdi.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, zaman zaman şiddetini artırdı. Bazı vatandaşlar hava durumuna göre şemsiyelerini alırken, hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

"Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir"

