Tunceli'de Şiddetli Yağmur ve Fırtına: Meteoroloji Uyardı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, Tunceli’de etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 21:04
Tunceli'de Şiddetli Yağmur ve Fırtına: Meteoroloji Uyardı

Tunceli’de Şiddetli Yağmur ve Fırtına Etkili Oldu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü'nden Uyarı

Tunceli'de etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, kentte günlük hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası yetkililer tedbir çağrısında bulundu.

"Bölgemiz genelinde beklenen kuvvetli yağışların, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur yüksek kesimlerinde ise (Bin 500 metre rakım üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Bu nedenle oluşması beklenen ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır"

Yetkililer, ani sel, su baskını, ulaşım aksamaları, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmasını istiyor.

TUNCELİ’DE ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA ETKİLİ OLDU.

TUNCELİ’DE ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA ETKİLİ OLDU.

TUNCELİ’DE ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA ETKİLİ OLDU.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de İETT Durağında Havaya Ateş Açan Şüpheli ve Kaydı Alan Arkadaşı Yakalandı
2
Küçükçekmece'de Sağanak Sonrası Minibüs Çukura Düştü
3
Bolu'da Narkotik Operasyonu: Pako 3 Kilo 846 Gram Kokain Buldu
4
Bolu’da Çamura Saplanan Oto Kurtarma Aracı Pikapla Kurtarıldı
5
Aksaray'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Kişi Ağır Yaralandı
6
Tuzla Akfırat’ta Operasyon: 1 milyon 146 bin TL Ceza, 46 Araç Trafikten Men
7
Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Devrildi — 3 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi