Tunceli'de Şiddetli Yağmur ve Fırtına: Meteoroloji Uyardı

Tunceli’de Şiddetli Yağmur ve Fırtına Etkili Oldu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü'nden Uyarı

Tunceli'de etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, kentte günlük hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası yetkililer tedbir çağrısında bulundu.

"Bölgemiz genelinde beklenen kuvvetli yağışların, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur yüksek kesimlerinde ise (Bin 500 metre rakım üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Bu nedenle oluşması beklenen ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır"

Yetkililer, ani sel, su baskını, ulaşım aksamaları, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmasını istiyor.

TUNCELİ’DE ŞİDDETLİ YAĞMUR VE FIRTINA ETKİLİ OLDU.