Tunceli'de Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı

Tunceli'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 2 Tutuklama

Tunceli'de, 13 Şubat'ta Aktuluk Mahallesi'ndeki Tar Deresi mevkisinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve A.Ç.G. tutuklanırken, C.A., Ş.A., H.A., G.T., T.S. ve I.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay yerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 17 tabanca mermisi ele geçirildi. Bu gelişmeler, bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, polis olayın arka planını araştırmaya devam ediyor.