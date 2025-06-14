Tunceli'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Tunceli'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Osman B. yönetimindeki 23 AFR 548 plakalı otomobil ile Zeynel P. idaresindeki 44 FS 352 plakalı araç, Tunceli-Pertek kara yolu Mercimek köyü mevkisinde çarpıştı.

Kaza haberinin alınmasının ardından AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde yaptıkları çalışmalar ile araçlardan çıkarılan yaralıları ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.