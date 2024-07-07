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Tunceli'de trajik kaza: Kaya parçası otomobile çarptı 1 ölü

Tunceli-Erzincan karayolunun 40. kilometresinde, Zagge mevkisinde gerçekleşen feci olayda, dağdan kopan büyük bir kaya parçası seyir halindeki bir otomobile çarptı. Olay sonucunda Deniz Doğan (24) hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.07.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 12:13
Tunceli'de trajik kaza: Kaya parçası otomobile çarptı 1 ölü

Olay, saatler 15.00 sularında meydana geldi. O.T. (36) yönetimindeki 34 KV 4761 plakalı otomobil, aniden ön camına isabet eden kaya parçasıyla sarsıldı. Sürücü, aracı güçlükle durdurarak, yaklaşık 200 metre ilerideki bir restorandan yardım istedi.

Kazayı haber alan sağlık ekipleri, jandarma ve trafik polisleri hemen olay yerine intikal etti. İlk müdahalede bulunan ekipler, araçta yapılan incelemede ön koltuktaki Deniz Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü O.T. ile arka koltuktaki A.K. (20), Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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