Tunceli'de Zırhlı Araç Devrildi, 4 Asker Şehit Oldu

Tunceli'de Feci Kaza

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev sırasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda 4 askerimiz, ne yazık ki şehit oldu. Bu trajik olayda 3 jandarma uzman çavuş ve 1 jandarma uzman onbaşı hayatını kaybetti.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kazaya ilişkin bilgilere yer verdi. Bakan Yerlikaya, şehit olan askerlerin isimlerini şu şekilde duyurdu:

Ömer Eroğlu (Jandarma Uzman Çavuş)

(Jandarma Uzman Çavuş) Mehmet Aykanat (Jandarma Uzman Çavuş)

(Jandarma Uzman Çavuş) Orhan Burak Büyükçaylı (Jandarma Uzman Çavuş)

(Jandarma Uzman Çavuş) Doğan Kızılateş (Jandarma Uzman Onbaşı)

Yerlikaya, "Bu elim kazada jandarma astsubay çavuş Muhammet Koyuncu yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerimize de acil şifalar dilerim," dedi.

Başsağlığı Mesajları ve Tepkiler

Bu trajik olay, güvenlik güçlerimizin zorlu koşullar altında görev yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ülke genelinden birçok kişi, şehit askerlerimizin anısına başsağlığı mesajları göndermekte ve olayın ardından büyük bir üzüntü içerisinde bulundular.