Tunceli'deki Motosiklet Kazası: Polis Memuru ve Yaya Yaralandı

Tunceli'de Kaza: Motosiklet Devrildi
Tunceli'de, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu bir polis memuru ve bir yaya yaralandı. Olay, Tunceli-Elazığ kara yolunun Kanoğlu mevkisinde meydana geldi.
Trafik polisinin kullandığı motosiklet, yolda kontrolünü kaybederek devrildi. Kaza anında, motosiklet takla atarak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı.
Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, kaza sonucu yaralanan polis memuru ve yayanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Tunceli'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru ve yaya yaralandı. Kazada yaralanan polis memuru ve yaya Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.