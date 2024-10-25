Tunus'a Arap Ülkeleri Fonu'ndan 15 Milyon Dolar Kredi Desteği

Tunus ve Arap Ülkeleri Fonu Arasında Kredi Anlaşması

Tunus, Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu ile 15 milyon dolar değerinde bir kredi anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın detayları, Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile duyuruldu.

Görüşmeler Washington'da Gerçekleşti

Açıklamada, Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Abdulhafız ve Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed Bedr es-Sadi'nin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Washington'da düzenlenmesine ilişkin yıllık toplantısında bir araya geldiği ifade edildi.

Mali İşbirliği Ele Alındı

Toplantıda, Tunus ile kalkınma fonu arasındaki mevcut mali işbirliğinin detayları görüşüldü. Görüşmelerin sonucu olarak Tunus’a 15 milyon dolarlık kredi sağlayacak olan anlaşma imzalandı. Ancak açıklamada, kredinin hangi alanlarda kullanılacağı ve geri ödeme şartları hakkında bilgiler yer almadı.