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Tunus Mahkemesi Abdullatif el-Mekki'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Onayladı

Tunus İdari Mahkemesi, muhalif lider Abdullatif el-Mekki'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:19
Tunus Mahkemesi Abdullatif el-Mekki'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Onayladı

Tunus'ta Mahkeme Kararı

Tunus İdari Mahkemesi, 6 Ekim'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde, Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkanı Abdullatif el-Mekki'nin adaylığını onayladı. Mahkeme, önceki değerlendirmelerde adaylığı kabul edilmeyen Mekki’nin itirazını değerlendirerek, adaylık için herhangi bir engel olmadığını bildirdi.

Adaylık Süreci

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, Mekki'nin başvurusunun reddedilmesinin gerekçesi olarak adaylık şartlarının yerine getirilmediğini açıklamıştı. Ancak, Mekki'nin yaptığı itirazın kabul edilmesi, onun cumhurbaşkanlığı yarışına geri dönmesi anlamına geliyor.

Adaylar ve Seçim Takvimi

Çalışma ve Başarı Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmed en-Nefati, AA muhabirine verdiği demeçte, mahkemenin kararının parti için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplamda 17 adaydan yalnızca 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini belirtmişti. Bu adaylar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal yer alıyor.

Seçim sürecinde daha önce adaylık başvurusunun kabul edilmediği 14 kişi, eksik belgeler ya da adaylık koşullarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle elenmişti.

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