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Tunus'ta Cumhurbaşkanı Adayı Ayaşi Zamal'a Suçlama

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Ayaşi Zamal'a sahte beyan suçlamasıyla dava açıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 21:21
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Adayı Ayaşi Zamal'a Suçlama

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Gündemde

6 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Ayaşi Zamal’a sahte beyanda bulunmak suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi.

Ayaşi Zamal’ın Avukatından Açıklama

Zamal’ın avukatı Delila Musaddik, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, "Müvekkilime dair sahtecilik suçlaması asılsızdır. Bu olayla hiçbir ilgisi yok. Zamal’ı suçlayan kişi onunla tanışmamaktadır," şeklinde ifade etti.

Gözaltına Alınmasına Rağmen Adaylığı Devam Ediyor

2 Eylül Pazartesi günü gözaltına alınan Zamal’ın kampanya sözcüsü Remzi el-Habbali, Zamal'ın gözaltında olmasına rağmen adaylığının sürdüğünü, bu nedenle seçimden önceki gün kampanyalarına devam edeceklerini ifade etti.

Soruşturma Kapsamındaki Diğer Adaylar

Öte yandan, Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı reddedilen İmar ed-Deymi hakkında, çifte vatandaşlığını açıkladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Seçim Kurulu Başkanı'ndan Açıklama

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, adayların durumunu değerlendirerek 17 adaydan yalnızca 3'ünün başvurusunun ulaştığını ve 6 Ekim seçimlerinde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurdu.

Adaylık Başvurusu Reddedilenler

Buasker, adaylıkları kabul edilmeyen 14 kişinin belgelerinde eksiklik olduğunu ve adaylık şartlarını yerine getirmediğini dile getirdi. Kabul edilmeyen adaylar, Tunus İdari Mahkemesine başvurmuş ve mahkeme bu kişilerin adaylıkları için herhangi bir engel olmadığını ifade etmişti. Ancak, 2 Eylül'de Buasker, bu kararın uygulanmasının mümkün olmadığını ve yalnızca 3 adayın seçimlerde yarışabileceğini sözlerine ekledi.

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