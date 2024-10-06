DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.151.638,32 -1,81%

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Devam Ediyor

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri sürerken katılım oranı yüzde 14.16'dır.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 17:31
Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Devam Ediyor

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Başladı

Tunus'ta 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi, yerel saatle 08.00'de başladı. Ülkenin Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, saat 13.00 itibarıyla seçimlere katılım oranı %14,16 olarak kaydedildi.

Seçim Katılımı ve Adaylar

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, yaptığı basın toplantısında, yurt içi ve yurt dışındaki toplam 9 milyon 753 bin 217 seçmenden 1 milyon 381 bin 176'sının oy kullandığını belirtti. Yurt dışındaki katılım oranının %10, yurt içindeki katılım oranının ise %14,5 olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kays Said, Zuheyr el-Mağzavi ve iş insanı Ayaşi Zamal mücadele ediyor. Ancak adaylardan Zamal, devam eden mahkeme sürecinde "sahte beyanda bulunmak" suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor.

Muhalefet Seçimleri Boykot Ediyor

Ulusal Kurtuluş Cephesi gibi muhalefet partileri, Tunus'ta "uygun bir demokratik iklimin olmadığı" gerekçesiyle seçimleri boykot etme kararı aldı. Tunus İşçi Partisi, Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti 4 Ekim'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, seçimlerin "dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarını taşımadığı" ifade edilerek boykot kararı aldıklarını duyurdular. Ancak Halk Hareketi, Tunus İleri Hareketi ve bazı diğer partiler seçimlere katılacaklarını açıkladı.

Oy verme işlemleri, yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail Bağlantılı Gemilere Yılda 193 Saldırı Düzenledi
2
Hatay'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Beşiktaş'ta 6 Ekim Coşkuyla Kutlandı
4
Aydın'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
5
Maltepe'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri
6
Konya'da Filistin İçin Miting Düzenlendi
7
Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu İstanbul'da Başladı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor