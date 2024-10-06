Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Devam Ediyor

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Başladı

Tunus'ta 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi, yerel saatle 08.00'de başladı. Ülkenin Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, saat 13.00 itibarıyla seçimlere katılım oranı %14,16 olarak kaydedildi.

Seçim Katılımı ve Adaylar

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, yaptığı basın toplantısında, yurt içi ve yurt dışındaki toplam 9 milyon 753 bin 217 seçmenden 1 milyon 381 bin 176'sının oy kullandığını belirtti. Yurt dışındaki katılım oranının %10, yurt içindeki katılım oranının ise %14,5 olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kays Said, Zuheyr el-Mağzavi ve iş insanı Ayaşi Zamal mücadele ediyor. Ancak adaylardan Zamal, devam eden mahkeme sürecinde "sahte beyanda bulunmak" suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor.

Muhalefet Seçimleri Boykot Ediyor

Ulusal Kurtuluş Cephesi gibi muhalefet partileri, Tunus'ta "uygun bir demokratik iklimin olmadığı" gerekçesiyle seçimleri boykot etme kararı aldı. Tunus İşçi Partisi, Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti 4 Ekim'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, seçimlerin "dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarını taşımadığı" ifade edilerek boykot kararı aldıklarını duyurdular. Ancak Halk Hareketi, Tunus İleri Hareketi ve bazı diğer partiler seçimlere katılacaklarını açıkladı.

Oy verme işlemleri, yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.