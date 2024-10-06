DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.122.128,19 -0,41%

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Verme İşlemleri Başladı

Tunus'ta 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemleri başladı ve muhalefet seçimleri boykot kararı aldı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 10:02
Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Verme İşlemleri Başladı

Tunus'ta Oy Verme Süreci Başladı

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı için yapılan seçime katılacak olan 3 adayın belirlenmesiyle birlikte, oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı.

Seçim Günü Detayları

Ülke genelinde kurulan sandıklarda oy verme işlemi 18.00'e kadar devam edecek. Yurt dışında ise toplam 59 ülkede 4 Ekim'de başlayan oy verme işlemleri bugün sona erecek.

Adaylar Hakkında Bilgi

Tunus'ta gerçekleştirilen seçimlerde 9 milyon'dan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar şunlardır:

  • Kays Said (Mevcut Cumhurbaşkanı)
  • Zuheyr el-Mağzavi (Halk Hareketi Lideri)
  • Ayaşi Zamal (İş Adamı ve Milletvekili)

Adaylık Süreci Tartışmalara Neden Oldu

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos’ta 17 adaydan yalnızca 3'ünün kabul edildiğini açıkladı. Adaylığı reddedilen 6 kişi ise İdari Mahkemeye başvurdu.

Ayaşi Zamal'ın Hukuki Süreci

Ayaşi Zamal, "sahte beyanda bulunma" suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından cezaevine gönderildi. Ancak daha sonra yaptığı itiraz sonucu serbest bırakıldı, ancak tekrar gözaltına alındı. Zamal’a, 19 Eylül'de 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Muhalefet Seçimleri Boykot Ediyor

Özellikle Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Nahda Hareketi dahil olmak üzere muhalefet partileri, seçim sürecinin yetersiz olduğunu belirterek boykot kararı aldıklarını açıkladı. Tunus İşçi Partisi gibi diğer siyasi partiler de boykot yönünde ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak
2
Balıkesir'de Uyuyan Taksiciye Arkadaşından Saldırı
3
Haftanın Önemli Tarihleri ve Olayları
4
Lise Öğrencileri Afetlerde Kullanılacak İHA ile Birincilik Kazandı
5
10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler
6
AK Parti Yeni Kanun Tekliflerini TBMM'ye Taşıyor
7
Charyn Kanyonu: Orta Asya'nın Doğal Harikası

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor