Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Verme İşlemleri Başladı

Tunus'ta Oy Verme Süreci Başladı
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı için yapılan seçime katılacak olan 3 adayın belirlenmesiyle birlikte, oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı.
Seçim Günü Detayları
Ülke genelinde kurulan sandıklarda oy verme işlemi 18.00'e kadar devam edecek. Yurt dışında ise toplam 59 ülkede 4 Ekim'de başlayan oy verme işlemleri bugün sona erecek.
Adaylar Hakkında Bilgi
Tunus'ta gerçekleştirilen seçimlerde 9 milyon'dan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar şunlardır:
- Kays Said (Mevcut Cumhurbaşkanı)
- Zuheyr el-Mağzavi (Halk Hareketi Lideri)
- Ayaşi Zamal (İş Adamı ve Milletvekili)
Adaylık Süreci Tartışmalara Neden Oldu
Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos’ta 17 adaydan yalnızca 3'ünün kabul edildiğini açıkladı. Adaylığı reddedilen 6 kişi ise İdari Mahkemeye başvurdu.
Ayaşi Zamal'ın Hukuki Süreci
Ayaşi Zamal, "sahte beyanda bulunma" suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından cezaevine gönderildi. Ancak daha sonra yaptığı itiraz sonucu serbest bırakıldı, ancak tekrar gözaltına alındı. Zamal’a, 19 Eylül'de 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Muhalefet Seçimleri Boykot Ediyor
Özellikle Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Nahda Hareketi dahil olmak üzere muhalefet partileri, seçim sürecinin yetersiz olduğunu belirterek boykot kararı aldıklarını açıkladı. Tunus İşçi Partisi gibi diğer siyasi partiler de boykot yönünde ortak bir basın toplantısı düzenlendi.