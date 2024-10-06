Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Oy Verme İşlemleri Başladı

Tunus'ta Oy Verme Süreci Başladı

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı için yapılan seçime katılacak olan 3 adayın belirlenmesiyle birlikte, oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı.

Seçim Günü Detayları

Ülke genelinde kurulan sandıklarda oy verme işlemi 18.00'e kadar devam edecek. Yurt dışında ise toplam 59 ülkede 4 Ekim'de başlayan oy verme işlemleri bugün sona erecek.

Adaylar Hakkında Bilgi

Tunus'ta gerçekleştirilen seçimlerde 9 milyon'dan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar şunlardır:

Kays Said (Mevcut Cumhurbaşkanı)

(Mevcut Cumhurbaşkanı) Zuheyr el-Mağzavi (Halk Hareketi Lideri)

(Halk Hareketi Lideri) Ayaşi Zamal (İş Adamı ve Milletvekili)

Adaylık Süreci Tartışmalara Neden Oldu

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos’ta 17 adaydan yalnızca 3'ünün kabul edildiğini açıkladı. Adaylığı reddedilen 6 kişi ise İdari Mahkemeye başvurdu.

Ayaşi Zamal'ın Hukuki Süreci

Ayaşi Zamal, "sahte beyanda bulunma" suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından cezaevine gönderildi. Ancak daha sonra yaptığı itiraz sonucu serbest bırakıldı, ancak tekrar gözaltına alındı. Zamal’a, 19 Eylül'de 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Muhalefet Seçimleri Boykot Ediyor

Özellikle Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Nahda Hareketi dahil olmak üzere muhalefet partileri, seçim sürecinin yetersiz olduğunu belirterek boykot kararı aldıklarını açıkladı. Tunus İşçi Partisi gibi diğer siyasi partiler de boykot yönünde ortak bir basın toplantısı düzenlendi.