Tunus'tan Gazze'ye Mağrip Direniş Konvoyu Yola Çıktı

Tunus'un başkentinden yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla organize edildi. 12 otobüs ve 100 araçtan oluşan bu konvoya, binin üzerinde aktivist katılıyor.

Başkent Tunus’un merkezinde bulunan 5. Muhammed Caddesi'nde toplanan Moritanya, Fas, Cezayir ve Tunuslu aktivistler, sabah erken saatlerde kayıt işlemlerini tamamladı ve konvoyun ilk durağı olan Tunus’un Susa kentine doğru yola çıktı. Birçok kişi, Filistin ve Tunus bayrakları taşıyarak konvoyu coşkuyla uğurladı.

Konvoy Küresel Bir Girişimin Parçası

Konvoy hakkında AA muhabirine bilgi veren Konvoy Sözcüsü Dr. Muhammed Emin Bennur, “Bu konvoy, Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’dan 30’dan fazla ülkenin katıldığı küresel bir girişimin parçası. Gazze’ye kara, deniz ve hava yoluyla ulaşmayı amaçlayan farklı organizasyonlarla eş zamanlı hareket ediyoruz.” dedi.

Bennur, ayrıca binlerce gönüllü ile hareket edecek kara konvoyunun, Tunus’un başkenti dışında Susa, Safakes ve Gabes kentlerinden de katılımlar alacağını belirtti. Konvoy, Tunus’u boydan boya geçerek Libya ve Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaşmayı planlıyor.

12 Otobüs ve 100 Araçlık Konvoy

Koordinasyon üyelerinden Cevahir Şenna, konvoyun son hazırlıklarının tamamlandığını aktararak, “Cezayir’den gelen kardeşlerimiz ile birlikte binin üzerinde katılımcı 12 otobüs ve 100 araca dağıtıldı. Yol boyunca katılımcıların tamamlanmasının ardından hep birlikte Gazze’ye doğru yola çıkacağız.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, sivil toplum kuruluşları, diplomatlar ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon içinde 32 ülkeden binlerce aktivist, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'nda gösteri yapmayı planlıyor. Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmayı ve ardından Gazze sınırındaki Ariş kentine gitmeyi hedefliyor.

Gazze’de İnsani Tablo Ağırlaşıyor

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 181 binden fazla Filistinlinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oldu. Bölgede 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edilmiş durumda. İnsan hakları örgütleri, İsrail ordusunun yürüttüğü operasyonların felaket halindeki insani durumu daha da kötüleştireceği konusunda uyarıyor.

İsrail ordusunun Gazze’nin güneyinde sınırlı miktarda insani yardım dağıtmak üzere hazırladığı 'toplama kampları' oluşturduğu iddiaları, basına yansımış durumda. Hangi kampların nerelere kurulacağı ve ne miktarda yardımın dağıtılacağı henüz netleşmemiştir.

Tunus’tan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla organize edilen “Mağrip Direniş Konvoyu” yola çıktı. Başkent Tunus’un merkezinde yer alan 5. Muhammed Caddesi'nde toplanan Moritanya, Fas, Cezayir ve Tunuslu yüzlerce aktivist sabahın erken saatlerinde kayıt işlemlerini tamamlayarak konvoyun ilk durağı olan Tunus’un Susa kentine doğru yola çıktı. Çok sayıda kişi de Filistin ve Tunus bayrakları taşıyarak konvoyu uğurladı.

Tunus’tan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla organize edilen “Mağrip Direniş Konvoyu” yola çıktı. Başkent Tunus’un merkezinde yer alan 5. Muhammed Caddesi'nde toplanan Moritanya, Fas, Cezayir ve Tunuslu yüzlerce aktivist sabahın erken saatlerinde kayıt işlemlerini tamamlayarak konvoyun ilk durağı olan Tunus’un Susa kentine doğru yola çıktı. Çok sayıda kişi de Filistin ve Tunus bayrakları taşıyarak konvoyu uğurladı.