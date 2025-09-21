Tunus ve Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri – İsrail'in 'Soykırımı' Protesto Edildi

Tunus ve Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını protesto edip ablukanın kaldırılmasını, insani yardıma erişimi ve sivillerin korunmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 00:57

Yayın Tarihi: 21.09.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 00:57
Tunus ve Fas'ta çok sayıda kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki uygulamalarını ``soykırım'' olarak nitelendirip Filistin direnişine destek verdi. Göstericiler ablukanın kaldırılmasını, sınır kapılarının açılmasını ve insani yardımların bölgeye ulaşmasını talep etti.

Tunus

Tunus'un başkenti Tunus'ta, Tunus'taki Filistin Destekçileri Derneğinin çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda kişi, Tunus Belediye Tiyatrosu önünde İsrail'in Gazze'de işlediği suçları ve soykırımı protesto etti. Her yaştan katılımcının yer aldığı gösteride, soykırımın son bulması, ablukanın kaldırılması, sınır kapılarının açılması ve insani yardımlar ile sağlık ekiplerinin bölgeye girişine izin verilmesi talep edildi.

Göstericiler Hamas'ı ve Filistin direnişini destekleyen, İsrail'i kınayan sloganlar attı. Filistin Destekçileri Derneği Sözcüsü Murad el-Yakubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Siyonistlerin Gazze Şeridi'ndeki soykırımının ve işlediği suçların devam etmesine karşı haftalık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve harekete geçmeliyiz çünkü bu bizim görevimizdir." dedi.

Yakubi, ayrıca şunları söyledi: "Ümmetin hareketliliği henüz istenilen düzeyde olmasa da bizi daha çok harekete geçmeye, protesto etmeye teşvik eden şey dünyada gördüklerimizdir. Zira Gazze'yi ve Filistin'i savunmak için harekete geçen birçok batılı ülke var." "Zafere ulaşılana kadar Tunuslular durmayacak." diyen Yakubi, Filistin direnişinin Gazze'de eylemlerini sürdürdüğünü ve İsrail ordusuna kayıplar verdirdiğini ifade etti.

Yakubi, "Zor şartlara rağmen direniş kararlıdır ve sürmektedir. Gazze topraklarında direniş hiç bitmeyecek." ifadelerini kullandı ve İsrail saldırılarının en acı yanının sivillere verilen zarar ve zorunlu göç olduğunu, İsrail ordusunun sivilleri hedef almasının "korkakça" olduğunu belirtti.

Fas (Fez)

Fas'ın kuzeyindeki Fez kentinde de binlerce kişi, Fas Filistin'i Destekleme Koalisyonu çağrısıyla düzenlenen gösteride Filistin halkıyla dayanışma sergiledi ve yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail uygulamalarını kınadı. Gösteride, "Soykırım durdurulana, işgal son bulana kadar direnişe desteğe devam" sloganı öne çıktı; katılımcılar ayrıca Gazze'de Filistinlilerin aç bırakılmasını da protesto etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 208 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 271 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12 bin 653 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 230 kişi yaralandı. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 518e, yaralıların sayısı ise 18 bin 449a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

