Tunus ve İran Dışişleri Bakanları, ABD’nin Gazze Planını Görüştü

Tunus ve İran Dışişleri Bakanlarından Kritik Görüşme

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planını değerlendirdi.

Görüşmenin Detayları

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nefti ile Erakçi'nin telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin Gazze Şeridi'ndeki mevcut durum olduğu ifade edildi. Ayrıca, bölgedeki gelişmeler ve Türkiye ile İran arasındaki ikili ilişkiler de ele alındı.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Tarafların, tarihi kardeşlik bağlarını vurgulayarak, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni işbirliklerinin yollarını araştırdığı biliniyor.

Trump'ın Gazze Planı Nedir?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralmayı planladığını duyurmuştu. Trump, Gazze’nin tamamen yıkılmış bir alan olduğunu belirterek, Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere taşınmasının daha faydalı olacağını savundu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada birçok tehlikeli ucuz bombaların ve diğer silahların sökülmesinden sorumlu olacak. Aynı zamanda yıkılmış binalardan kurtulmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.