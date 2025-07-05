Tunuslu Öğrencilere Gazetecilik Eğitimi: TİKA ve TRT İşbirliği

TİKA ve TRT İşbirliğiyle Tunus’ta Gazetecilik Eğitimi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Tunus’ta düzenlenen "Gençler için Gazetecilik" programı, mobil gazetecilik atölyesi ile gençlerin becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

60 Öğrenciye Eğitim Verildi

Başkent Tunus’ta gerçekleştirilen iki ayrı eğitim programında 60 öğrenciye, gazeteciliğe giriş temel konularının yanı sıra dezenformasyon, haber teyidi, sosyal medya içerik üretimi, yazılı-sözlü hikâye anlatımı gibi konularda eğitim verildi. Eğitimin sonunda öğrenciler, saha çalışmaları yaparak edindikleri yeteneklerle kendi video projelerini sundular.

Projenin Önemi

TİKA Tunus Koordinatörü Muhammed Enes Hancıoğlu, projeyi hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Hancıoğlu, "Tunus’un ulusal öncelikleri arasında dijital dönüşüme ayak uydurabilen bir genç nesil yetiştirilmesi büyük önem taşıyor" diyerek projenin gençlerin toplumsal sorunlara çözüm üretebilen bireyler haline gelmesine katkı sağladığını vurguladı.

Öğrencilerin Geri Dönüşleri

Tunus Ulusal Çocuk Bilişim Merkezi Müdürü Lamia Şerif, TİKA ve TRT işbirliğiyle düzenlenen eğitim programının gençlerin ufkunu açtığını ifade etti.

Eğitim programına katılan öğrencilerden Zeynep Şeyhi, atölye çalışmalarında gazeteciliğin temellerini öğrenmenin yanı sıra iletişim becerileri kazandığını belirtti. Şeyhi, "Saha çalışmaları sayesinde kendi haberimizi yapma fırsatı bulduk" dedi.

Lise öğrencisi Sara Kerayim ise atölyenin kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu ifade ederek yaşıtlarına bu tür programlara katılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Global Etki

Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen 85 atölye ile 4 bin 500’den fazla öğrenci eğitim alma fırsatı yakaladı. 2019'dan beri TİKA ile TRT işbirliğinde düzenlenen 18 farklı Mobil Gazetecilik Atölyesi'nden 10 farklı ülkede 953 öğrenci yararlandı. Eğitimlerin sonunda öğrencilere sertifikalar takdim edilirken, dereceye girenler mobil çekim kitleriyle ödüllendirildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Tunus’ta “Gençler için Gazetecilik” programı kapsamında mobil gazetecilik atölyesi gerçekleştirildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Tunus’ta “Gençler için Gazetecilik” programı kapsamında mobil gazetecilik atölyesi gerçekleştirildi.