Turabi Çamkıran Hakkında Müstehcenlik Suçlaması: Yakalama Kararı Çıkartıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü yarışma programı sunucusu Turabi Çamkıran hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlattı. İddialara göre, Çamkıran'ın bir şarkı ve onun videosundaki içerik, "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler barındırıyor. Bu durum, kamuoyunda tepkiye yol açtı.

Alınan bilgiler doğrultusunda, başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Turabi Çamkıran hakkında bir yakalama kararı verilmiştir. Konuyla ilgili süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.