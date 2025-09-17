TÜRGEV, Öğrenci Kodlama Projelerini TEKNOFEST'te Ziyaretçilere Açtı

TÜRGEV, öğrencilerin geliştirdiği kodlama projelerini TEKNOFEST'te ziyaretçilere açtı; Başkan Hatice Akıncı Yılmaz TEKNOFEST'i "yerli ve milli teknoloji hamlesinin nüvesi..." diye tanımladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:27
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), öğrencilerin geliştirdiği kodlama projelerini TEKNOFEST'te ziyaretçilere açtı.

Başkanın Değerlendirmesi

Hatice Akıncı Yılmaz: "TEKNOFEST yerli ve milli teknoloji hamlesinin nüvesi, kaynağı ve membası. Yerli ve milli..."

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'te kurduğu standında öğrencilerin geliştirdiği kodlama projelerini ziyaretçilerle paylaşıyor. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı  Hatice Akıncı Yılmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

