Turgut Özal Tıp Merkezi: Sağlık Turizminde Dünya Çapında Merkez Olma Hedefi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, merkezin hem Türkiye hem de dünya çapında sayılı sağlık kuruluşları arasında yer aldığını açıkladı. Karaaslan, özellikle karaciğer nakli, kemik iliği nakli ve sağlık turizmi alanlarında elde edilen başarıları vurguladı.

Kurumun tarihi ve kapasitesi

Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın vizyonu doğrultusunda 1991 yılında inşasına başlanan ve 1996 yılında hizmete açılan merkez, bugün dev bir sağlık kompleksi haline geldi. Karaaslan, hastanenin 41 branşta, 106 poliklinik odası, 39 ameliyathane, 317 yoğun bakım yatağı ve toplam bin 607 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini belirtti. Ana kulebinanın yanı sıra Onkoloji Hastanesi ve Karaciğer Nakil Hastanesi ile multidisipliner bir yapıya sahip olduklarına dikkat çekti.

Karaciğer naklinde uluslararası başarı

Karaciğer nakli alanında merkezin uluslararası düzeyde tanındığını söyleyen Karaaslan, 2012-2016 yılları arasında kurulan Karaciğer Nakil Hastanesi'nin dörtlü, beşli, altılı ve yedili çapraz nakillerle ses getirdiğini aktardı. Karaaslan, “Çapraz karaciğer nakillerinde şu anda dünyada bir numarayız” ifadelerini kullandı ve bu başarıda Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile tüm hocaların ve rektörün emeğinin büyük olduğunu vurguladı.

Onkoloji ve kemik iliği nakillerinde liderlik

Onkoloji Hastanesi’nin Türkiye’nin kamuya ait en büyük onkoloji merkezlerinden biri olduğunu belirten Karaaslan, bugüne kadar bin 965 kemik iliği nakli gerçekleştirdiklerini, bunlardan 117'sinin çocuk hastalara ait olduğunu söyledi. Karaaslan, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çocuk kemik iliği naklinde tek merkeziz. Yetişkin kemik iliği naklinde ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre kamu hastaneleri arasında birinci sıradayız” dedi.

Sağlık turizminde hızlı yükseliş

Karaaslan, sağlık turizmine 2018 yılından itibaren başladıklarını ve özellikle 2024 sonrası tanıtım ile altyapı yatırımlarını artırdıklarını belirtti. Bugüne kadar 34 farklı ülkeden hasta kabul ettiklerini ve 2024-2025 döneminde yabancı hasta sayısının yüzde 43 artarak 257’ye ulaştığını paylaştı.

Zor vakalarda referans merkez iddiası

Karaaslan, merkeze gelen yabancı hastaların büyük bölümünün ileri ve zor vakalar olduğunu vurgulayarak, başka ülkelerde tedavisi mümkün olmayan veya ertelenen hastalara hizmet verdiklerini söyledi: “Ülkemizde tedavi edilemeyeceği düşünülen tüm zor vakalara Turgut Özal Tıp Merkezi olarak talibiz.”

Gelecek hedefleri

2026 yılında yurt dışı tanıtım faaliyetlerini daha da artırmayı planladıklarını belirten Karaaslan, iki sağlık turizm firmasıyla iş birliği içinde yabancı dilde ve uluslararası platformlarda yoğun tanıtım çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Karaaslan, hedeflerini şöyle özetledi: “Amacımız sağlık turizminde referans bir merkez olmak. Akademik gücümüz, ileri teknolojik altyapımız ve deneyimli sağlık personelimizle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz.”

Karaaslan sözlerini, “Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya’nın çok önemli bir değeridir. Bu değere sahip çıkılması için tüm vatandaşlarımızdan ve yetkililerden destek bekliyoruz” şeklinde tamamladı.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ BAŞHEKİMİ DOÇ. DR. EROL KARAASLAN, MERKEZİN TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN SAYILI SAĞLIK KURULUŞLARI ARASINDA YER ALDIĞINI BELİRTEREK, ÖZELLİKLE KARACİĞER NAKLİ, KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE SAĞLIK TURİZMİ ALANLARINDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIKLARINI SÖYLEDİ.