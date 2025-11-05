Turgutlu’da Hemzemin Geçitte Kaza: Kamyonetin Kasası Koptu

Kaza detayı ve müdahale

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bariyeri kapanan hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir kamyonete yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası koparak savruldu, ancak olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaza, Mustafa Kemal Mahallesi Son Sokaktaki hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir’den Alaşehir’e sefer yapan K.Ö.’in (29) kullandığı MT15445 numaralı 32603 sefer sayılı yolcu treni, bariyerlerin kapanmasına rağmen geçiş yapmaya çalışan Yunus D. yönetimindeki 45 ADH 685 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesini reddederek herhangi bir yaralanmasının olmadığını belirtti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

