Turisti dolandırmaya çalışan esnaf sert kayaya çarptı: 21 bin TL cezayı yedi

Antalya'da Turiste Sigara İkinci Kez Pahalıya Patladı: 21 Bin 936 Lira Ceza Kesildi!

Turistik bir beldede yaşanan olağanüstü bir olay, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir turist, sigara satışı yapan bir esnafın, normalde 55 lira değerinde olan bir paket sigarayı kendisine 116 lira gibi astronomik bir fiyatla satmaya çalışmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Videoda, esnafın turiste farklı bir fiyat uyguladığı açıkça görülüyor. Bu skandal görüntüler kısa sürede büyük bir tepki çekti.

Antalya Valiliği, bu utanç verici olaya hızla müdahale ederek harekete geçti. Turistin yaşadığı bu tatsız deneyimi kaydeden cep telefonu görüntülerini inceledi ve sigara satıcısına karşı sert bir önlem aldı. Görüntülerdeki esnafa tamı tamına 21 bin 936 liralık idari ceza kesildi. Bu ceza, turistleri mağdur etmek isteyenlerin karşılaşabileceği caydırıcı bir örnek teşkil ediyor. Turistik bölgelerde yaşanan böyle tür olayların önüne geçmek için yetkililerin aldığı bu tür kararlar, yerel esnafın dürüstlüğünü ve misafirperverliğini koruma amacını taşıyor. Turistlerin güvenli ve keyifli bir tatil deneyimi yaşamalarını sağlamak için benzer önlemlerin ilerleyen dönemlerde de devam etmesi umuluyor.

Sigara Satışındaki Fiyat Ayırımcılığına Cezai Yaptırım: Turiste Ayrı Fiyat Veren Esnafa Tepki

Bir turistin, Antalya'da yaşadığı tatsız deneyim, şaşkınlık yaratan bir olayın habercisi oldu. Türk vatandaşlarına 55 liraya satılan bir sigaranın, aynı esnaf tarafından turiste 116 lira olarak fiyatlandırılmaya çalışılması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, markete giren bir Türk vatandaşının sigarayı normal fiyatı olan 55 TL'ye alırken, hemen ardından aynı esnaftan sigara talep eden turisten 116 TL istendiği anlar net bir şekilde görülüyor. Esnafın ilginç açıklamaları da bu skandal görüntülerin tamamlayıcısı niteliğinde. Esnaf, turiste ayrı bir fiyat uyguladığını itiraf ederken, "Biz turiste ayrı fiyat veriyoruz, söyleme. Sana da vermezdim, gönül için oldu. Sana da verdiğime sonradan pişman oldum" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Ancak bu olayın cezasız kalmayacağı kesin. Sosyal medyada hızla yayılan haberin ardından Antalya Valiliği devreye girdi ve ilgili iş yeri ile esnafı tespit etti. Yapılan bildiride, bu şüpheli iş yerine 21 bin 936 liralık idari para cezası uygulandığı duyuruldu. Bu ceza, turistlerin mağdur edilmemesi ve dürüst ticaretin korunması amacını taşıyor. Turistik bölgelerde yaşanan benzer olayların önüne geçmek için yetkililerin sıkı denetimleri ve caydırıcı cezaları devam ettirmesi, turistlerin Türkiye'de güvenli ve keyifli bir tatil deneyimi yaşamalarını sağlamaya yönelik önemli bir adım olacak.