Turistik Diyarbakır Ekspresi İlk Seferinde Coşkuyla Karşılandı

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden İlk Sefer Coşkusu
Bu sezonun ilk seferine çıkan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", 13.55’te Ankara Garı'ndan hareket ederek Diyarbakır’a ulaştı. Tren, yolcularına tarihi ve kültürel zenginliklerini sunarken, doğa harikası manzaralarla dolu bir yolculuk deneyimi yaşattı.
Diyarbakır'da Coşkulu Karşılama
Tren, Diyarbakır Garı’na varışında davul ve zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı. Vali Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç ve Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun gibi önemli isimler, kente gelen yolcuları çiçeklerle karşıladı. Kutlama programında halk oyunları gösterileri de yer aldı.
Vali Zorluoğlu'ndan Bilgilendirme
Karşılama etkinliğinde konuşan Vali Zorluoğlu, "150 yolcunun Diyarbakır’a ulaştığını" belirtirken, önümüzdeki nisan ve mayıs ayları içinde toplamda 8 seferin gerçekleştirileceğini duyurdu. En son seferin 25 Mayıs'ta Diyarbakır'dan Ankara'ya yapılacağını ekledi.
Diyarbakır'ın Turizmi Gelişiyor
Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın turizm potansiyelierine dikkat çekerek, "Ülkemizde Batı kısmında yaşayanların Doğu turu yapmak istemesi kaçınılmaz. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin bölgesi, insanların ilgisini çekiyor" dedi. Ayrıca, güvenlik kaygılarının yerini yatırım, istihdam ve turizm odaklı bir gündeme bırakma arzusunu ifade etti.
Tanıtım Stratejileri
Bayram tatilinde Diyarbakır’ı 200 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, bölgenin tanıtımını artırmak için "Turistik Diyarbakır Ekspresi" gibi uygulamaların önemine değindi. Diyarbakır’ı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtma gayretinde olduklarını aktardı.
TCDD Taşımacılık’tan Destek
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, "Bugün burada olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" Turistik Diyarbakır Ekspresi, yarın saat 12.30’da Ankara’ya doğru yola çıkacak. Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", uzun bir yolculuğun ardından Diyarbakır'a ulaştı. Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", uzun bir yolculuğun ardından Diyarbakır'a ulaştı.
Turistik Diyarbakır Ekspresi, yarın saat 12.30’da Ankara’ya doğru yola çıkacak.
Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", uzun bir yolculuğun ardından Diyarbakır'a ulaştı.
Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", uzun bir yolculuğun ardından Diyarbakır'a ulaştı.