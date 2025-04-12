Turistik Diyarbakır Ekspresi İlk Seferinde Coşkuyla Karşılandı

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden İlk Sefer Coşkusu

Bu sezonun ilk seferine çıkan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", 13.55’te Ankara Garı'ndan hareket ederek Diyarbakır’a ulaştı. Tren, yolcularına tarihi ve kültürel zenginliklerini sunarken, doğa harikası manzaralarla dolu bir yolculuk deneyimi yaşattı.

Diyarbakır'da Coşkulu Karşılama

Tren, Diyarbakır Garı’na varışında davul ve zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı. Vali Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç ve Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun gibi önemli isimler, kente gelen yolcuları çiçeklerle karşıladı. Kutlama programında halk oyunları gösterileri de yer aldı.

Vali Zorluoğlu'ndan Bilgilendirme

Karşılama etkinliğinde konuşan Vali Zorluoğlu, "150 yolcunun Diyarbakır’a ulaştığını" belirtirken, önümüzdeki nisan ve mayıs ayları içinde toplamda 8 seferin gerçekleştirileceğini duyurdu. En son seferin 25 Mayıs'ta Diyarbakır'dan Ankara'ya yapılacağını ekledi.

Diyarbakır'ın Turizmi Gelişiyor

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın turizm potansiyelierine dikkat çekerek, "Ülkemizde Batı kısmında yaşayanların Doğu turu yapmak istemesi kaçınılmaz. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin bölgesi, insanların ilgisini çekiyor" dedi. Ayrıca, güvenlik kaygılarının yerini yatırım, istihdam ve turizm odaklı bir gündeme bırakma arzusunu ifade etti.

Tanıtım Stratejileri

Bayram tatilinde Diyarbakır’ı 200 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, bölgenin tanıtımını artırmak için "Turistik Diyarbakır Ekspresi" gibi uygulamaların önemine değindi. Diyarbakır’ı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtma gayretinde olduklarını aktardı.

TCDD Taşımacılık’tan Destek