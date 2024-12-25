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Turistik Doğu Ekspresi 2024 Sezonuna Kars'tan Merhaba Dedi

Turistik Doğu Ekspresi, Kars'tan 2024 sezonunun ilk seferine çıkarak büyüleyici güzergahı ile yolcularını ağırlamaya başladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 23:31
Turistik Doğu Ekspresi 2024 Sezonuna Kars'tan Merhaba Dedi

Turistik Doğu Ekspresi Sezonun İlk Seferine Çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, bu yıl Kars yönünden sezonun ilk seferine başladı. Kars’tan Ankara’ya hareket eden tren, yolcularına unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yolcular Yeni Rotayı Keşfediyor

İngiltere'den gelen Kırsty Kıng, “Bu gezi rotasını sosyal medyada gördük, kesinlikle bu büyüleyici turu herkese tavsiye ederim. Kars’a gelin.” ifadelerini kullandı. Muğla'dan Kars'a gelen Ozan Baykara ise, “Uçakla Kars'a geldik, sezonun ilk treniyle Ankara'ya dönüyoruz. Her gezgine bu rotayı tavsiye ediyorum” diyerek yolculuk deneyimini aktardı.

29 Mayıs 2019'da hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebini karşılamak, daha iyi hizmet sunmak ve iç turizmi artırmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla oluşturulmuştur.

Sezon Tarihleri ve Sefer Detayları

Bu sezon, Turistik Doğu Ekspresi 23 Aralık 2024-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'dan ve 25 Aralık 2024-2 Mart 2025 tarihleri arasında Kars’tan seferler düzenleyecek. Ekspres, 1300 kilometrelik parkurunu yaklaşık 30 saatte tamamlayarak yolcularına eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatacak.

Kars Tren Garı'ndan saat 21.05’de hareket eden Turistik Doğu Ekspresi'ni bekleyen yolcular, bu hoş rotanın tadını çıkararak, serhat şehri Kars’ı keşfedecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, Kars yönünden sezonun ilk seferine uğurlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, Kars yönünden sezonun ilk seferine uğurlandı.

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