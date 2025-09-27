Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'a İkinci Kez Geldi

Ankara'dan yola çıkan trenle 100 turist kenti gezdi

Ankara'dan hareket eden Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'a ikinci gelişini gerçekleştirdi. Sefer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyonunda, Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlendi.

Trenle kente gelen yerli ve yabancı 100 turist, program kapsamında Gökgöl Mağarası, Zonguldak Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret etti. Ziyaretlerde kentin tarihi ve kültürel dokusu yerinde tanıtıldı.

80 yaşındaki Handan Kocabalkan, Maden Müzesi'ni gezerken gazetecilere Zonguldak'ı çok beğendiğini ve kömürün kendisi için büyük önem taşıdığını söyledi. Kocabalkan, gençliğinin kömürle geçtiğini belirterek şunları ifade etti: "Benim maalesef 26 ve 22 yaşındaki torunlarım kömürü bilmiyorlar. Henüz ellemediler tutmadılar, dolayısıyla temas etmedikleri için değerini bilmeleri mümkün değil. Onun için nasıl bir önlem alınır bilmiyorum ama hiç olmazsa okullara birer kömür parçası hediye etseler çok iyi olur."

Etkinlik, "Batı Karadeniz'i Keşfet" temasıyla düzenleniyor. Tur kapsamında Zonguldak'ın tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra Filyos kıyıları, Yenice ormanları, Çankırı'daki Tuz Mağarası ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu gibi bölgenin önemli noktaları da ziyaret ediliyor.

